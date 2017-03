PKO BP umacnia się na pozycji lidera. Zarobił w rok prawie 2,9 mld zł

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER/EAST NEWS na zdjęciu Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP

PKO Bank Polski zarobił w okresie od października do grudnia 593 mln zł. W całym 2016 roku miał prawie 2,9 mld zł zysku, co oznacza poprawę wyniku sprzed roku, choć do rekordowych wcześniejszych lat dużo mu brakuje. Bank umacnia się na pozycji lidera w sektorze. Ma już 9,2 mln klientów i ponad 200 mld zł udzielonych kredytów.

PKO BP w czwartym kwartale 2016 roku miał 593 mln zł zysku netto. Tym samym poprawił wynik sprzed roku aż o 149 mln zł. Statystyki są lepsze zarówno na dochodach z odsetek (głównie od udzielonych kredytów), które wyniosły 2 mld 21 mln zł (rok wcześniej 1 mld 856 mln zł) jak i opłatach i prowizjach, które dały bankowi 705 mln zł wobec 694 mln zł poprzednio.

Choć PKO BP zarobił dużo więcej niż rok temu, inwestorzy i obserwatorzy rynku są nieco zawiedzeni. Średnia prognoz wskazywała na zysk o około 3 proc. wyższy, na poziomie 611 mln zł. Różnica wynosi więc 18 mln zł. Nie jest jednak na tyle duża, by znacząco wpłynąć na notowania giełdowe banku, które od rana są na stabilnym poziomie.

Obserwuj bieżące notowania akcji banku PKO BP





- Główną przyczyną słabszego od oczekiwań zysku netto była wysoka efektywna stopa podatkowa wynosząca 27,4 proc. - zauważa Sobiesław Kozłowski z Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank. W czwartym kwartale 2015 roku była na poziomie 14 proc.

Ekspert jednocześnie podkreśla, że porównywanie wyników PKO BP w 2016 i 2015 roku nie oddaje do końca sytuacji, bo bank rok wcześniej musiał przekazać dużą kwotę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a także w ubiegłym roku zaczął obowiązywać tzw. podatek bankowy.

Z wyników zadowolony jest prezes Zbigniew Jagiełło, który w liście do akcjonariuszy podkreśla, że bank umocnił się na pozycji lidera polskiej bankowości.

"Skala działania Grupy Kapitałowej Banku, wyrażona sumą aktywów, wzrosła w 2016 roku o 7 proc. do poziom 285,6 mld zł z czego ponad 200 mld zł to kredyty udzielone klientom. Jednocześnie wzrosła jakość portfela kredytowego mierzona wskaźnikiem kredytów z rozpoznaną utratą wartości, który spadł do 5,9 proc. z 6,6 proc. przed rokiem. Zwiększyliśmy także liczbę klientów do 9,2 mln, czyli o ponad 200 tys., utrzymując pozycję lidera zarówno w rynku kredytów, jak i depozytów, z udziałami na poziomie odpowiednio 17,8 i 17,3 proc." - czytamy w liście od prezesa Jagiełło.

Główny wpływ na wzrost aktywów PKO BP miał przyrost wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 10,2 mld zł. O prawie 7 mld zł zwiększył się też portfel papierów wartościowych, w których posiadaniu jest bank.

W 2016 roku średnie oprocentowanie kredytów PKO BP wyniosło 4,1 proc., a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,8 proc., wobec odpowiednio 4,2 proc. i 1,1 proc. w 2015 roku.

Po ogłoszeniu wyników za ostatni kwartał łatwo podliczyć, ile bank zarobił w całym 2016 roku. "Na czysto" jest to 2,87 mld zł zysku, a więc więcej niż 2,61 mld zł wypracowane rok wcześniej. Daleko jednak do wyników z wcześniejszych lat, gdy zyski sięgały nawet 3,8 mld zł.

Roczne zyski PKO BP (w tysiącach złotych)





Według stanu na 31 grudnia 2016 roku, w PKO BP miało pracę na etacie 29 441 osób. Tym samym pomimo trudnej sytuacji w sektorze bankowym, przybyło w rok 220 etatów. Ma to jednak związek w dużej mierze z włączeniem do grupy PKO BP firmy Raiffeisen Leasing.

Przy okazji publikacji wyników, bank zaprezentował swoje prognozy na 2017 rok. Wynika z nich, że kredytobiorcy nie powinni spodziewać się wzrostu płacony rat kredytu. Stawka oprocentowania WIBOR 3M ma bowiem utrzymać się bez zmian ba poziomie 1,73 proc.

Bank spodziewa się też wzrostu tempa udzielanych kredytów o 4,9 proc., w tym dla kredytów mieszkaniowych osób prywatnych ma to być 4,5 proc., kredytów konsumpcyjnych 7 proc., a kredytów podmiotów instytucjonalnych 5,1 proc.