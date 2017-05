Kartel OPEC podjął decyzję. Ceny ropy ostro w dół

Fot. AP/FOTOLINK

Na obradach w Wiedniu OPEC uchwaliła, że cięcia produkcji utrzymane zostaną aż do marca 2018 roku - podała agencja Reuters. Producenci liczą na to, że zlikwiduje to nadwyżkę podaży na globalnym rynku. Ceny ropy poszły jednak ostro w dół. Rynek oczekiwał czegoś więcej.

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę OPEC zdecydowała w czwartek przedłużyć redukcję wydobycia surowca o kolejnych dziewięć miesięcy - podała agencja Reuters na podstawie słów dwóch delegatów na spotkanie, pragnących zachować anonimowość. Aż do marca 2018 r. kraje zrzeszone trzymać się będą ustalonych w grudniu ub.r. limitów. Z porozumienia nadal wykluczone mają być dwa kraje OPEC: Nigeria i Libia.

Od początku stycznia trwa zmniejszanie dostaw ropy na rynki paliw. Produkcja surowca przez OPEC i kraje niezrzeszone w kartelu, łącznie przez 24 państwa jest niższa o 1,8 mln baryłek ropy dziennie.

Producenci liczą, że w ten sposób zasypią nadpodaż na rynku, która spowodowała spadki cen i ostry spadek ich przychodów w ostatnich trzech latach. Cięcia OPEC do spółki z krajami spoza kartelu, w tym z Rosją, spowodowały, że ceny baryłki ropy wyszły na poziomy powyżej 50 dol.

Wiadomość nie spotkała się jednak z przychylnością rynku surowcowego. Ceny ropy Brent spadały przez chwilę nawet o 1,8 proc., a amerykańskiej WTI o prawie 2 proc. Ta druga zeszła znowu do poziomu 50 dol. za baryłkę, który przebiła przed zaledwie tygodniem na fali informacji o spadających zapasach i oczekiwań odnośnie decyzji OPEC.

Notowania tygodniowe ropy europejskiej Brent i amerykańskiej WTI





Co prawda kartel zdecydował tak, jak oczekiwali tego analitycy i przedłużył cięcia o 9 miesięcy, to jednak dodatkowo spodziewano się, że redukcja wzrośnie. Minister ds. ropy Iranu Bijan Zanganeh informował jednak już przed spotkaniem, że o dalszych cięciach nie ma mowy, a zgadza się na przedłużenie terminu.

W czwartek o 14:20 naszego czasu odbędzie się jeszcze spotkanie państw spoza OPEC, które brały udział w porozumieniu pod przewodnictwem Rosji.

- Rosja ma zbliżające się wybory a Arabia Saudyjska wprowadza w przyszłym roku Aramco na giełdę. Będą potrzebować czegokolwiek, by wesprzeć notowania ropy - powiedział agencji Reuters Gary Ross, szef PIRA Energy, spółki zależnej od S&P Global Platts.

Firma konsultingowa Wood Mackenzie twierdzi, że utrzymanie obecnych poziomów produkcji przez OPEC na dziewięć kolejnych miesięcy spowoduje, że w USA wydobycie wzrośnie o 950 tys. baryłek dziennie, co zmniejsza szanse na zasypanie globalnej nadpodaży.