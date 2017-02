Irak odkrył nowe złoża ropy. Ponad 1,5 biliona litrów surowca

Fot. KARIM SAHIB/East News

W Iraku odkryto nowe, wielkie złoża ropy naftowej. Szacuje się ich zasobność na 10 mld baryłek surowca. Całkowite rezerwy tego kraju przekraczają już więc 150 mld baryłek.

O odkryciu poinformował w niedzielę iracki minister odpowiadający za rynek ropy naftowej. Jabar Ali al-Luaibi powiedział, że znajdują się one na siedmiu polach naftowych zlokalizowanych w centralnej i południowej części kraju. Nie wymienił jednak ich nazw.

Nowe złoża to około 10 mld baryłek "czarnego złota", czyli ponad 1,5 bln litrów. To około 7 proc. dotychczasowych znanych rezerw surowca w Iraku. Agencja Associated Press wskazuje, że łączna ich wielkość to już 153 mld baryłek (każda o pojemności około 159 litrów).

Irak tym samym umacnia się na czwartej pozycji wśród największych producentów OPEC. Mocniejsi w kartelu są tylko Wenezuela, Arabia Saudyjska i Iran.

Jak na najnowsze informacje reaguje rynek ropy? Spokojnie. Można było oczekiwać, że w poniedziałek, po otwarciu giełd, nastąpi spadek notowań surowca. W końcu im go więcej, tym cena powinna być niższa. Mimo tego cena idzie w górę o kilkadziesiąt centów na baryłce. W Nowym Jorku kosztowała w południe 54 dolary.

Obserwuj bieżące notowania ropy naftowej





Trudno znaleźć powody, jakie stoją za bieżącym wzrostem ceny ropy. Tym bardziej, że nie tylko Irak sprawia, że na rynku dalej może utrzymywać się nadpodaż surowca.

- Kraje OPEC ograniczają produkcję ropy naftowej w zasadzie zgodnie z założeniami z listopada. Ten fakt jest już uwzględniony w cenie. Tymczasem jednak państwa nieobjęte porozumieniem zwiększają produkcję - zauważa Dorota Sierakowska, analityk Domu Maklerskiego BOŚ. - Dotyczy to nie tylko Stanów Zjednoczonych, gdzie wyraźnie odżywa branża łupkowa, lecz także Iranu, odbudowującego gospodarkę po latach wyniszczających sankcji.

W weekend irańskie media cytowały przedstawicieli NIOC (National Iranian Oil Company) twierdzących, że najprawdopodobniej produkcja ropy naftowej w Iranie wzrośnie do poziomu 4 mln baryłek dziennie do połowy kwietnia. W styczniu średnia produkcja ropy w tym kraju wyniosła około 3,9 mln baryłek dziennie. Dodatkowo, irańscy oficjele zapowiedzieli plany otworzenia 500 nowych szybów w ciągu najbliższych pięciu lat i zwiększenia produkcji do docelowego poziomu 4,7 mln baryłek dziennie.