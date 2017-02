Amica ma za sobą rekordowy rok. Sprzedała sprzęt za 2,5 mld zł

Fot. Amica

Największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego może pochwalić się rekordowymi przychodami i zyskiem. Sprzedaż zmywarek w kraju zwiększyła się o 17 proc., a za granicą wzrosty przychodów m.in. ze sprzedaży lodówek sięgały 80 proc. Mimo tego inwestorzy są zawiedzeni, a akcje na giełdzie wyraźnie spadają.

Amica opublikowała właśnie kwartalne sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że w trzech ostatnich miesiącach 2016 roku miała 669,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na 27,82 mln zł zysku netto. W obu przypadkach są to wyniki znacząco lepsze niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Jeszcze wyższych kwot spodziewali się analitycy ankietowani przez PAP. Średnia prognoz wskazywała na przychody wyższe o 8 proc. Zysk przeszacowali zaś o prawie 16 proc. W efekcie przed południem na warszawskiej giełdzie akcje grupy Amica traciły na wartości nawet ponad 5 proc.

Wzrost wyniku rok do roku sprawił, że cały 2016 rok producent zaliczy do udanych. Na czysto zarobił 112,52 mln zł, a więc o15 proc. więcej niż w 2015 roku, gdy zysk wyniósł 97,17 mln zł. Złożyła się na to sprzedaż na poziomie 2 mld 474 mln zł. Przychody zwiększyły się więc o prawie 400 mln zł.

Nigdy w historii Amica nie miała tak wysokich rocznych przychodów i zysków. Co więcej, jak podkreśla sama spółka, wynik mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie zdecydowała się na dokonanie w czwartym kwartale czysto księgowego odpisu aktualizującego wartość centrum handlowego w Gorzowie Wielkopolskim o kwotę 8 mln zł.

W Polsce, która odpowiada za 31 proc. wszystkich przychodów Amiki, sprzedaż w 2016 roku wzrosła o 5 proc. Największe wzrosty odnotował asortyment zmywarek (+17 proc.), płyt grzejnych (+9 proc.) i sprzętu chłodniczego (+9 proc.).

Amica działa też bardzo aktywnie poza granicami kraju. W minionym roku pozytywnie na pozycję konkurencyjną w Europie Zachodniej wpłynęła sfinalizowana jeszcze w końcówce 2015 roku akwizycja brytyjskiej spółki CDA oraz wzrost sprzedaży na rynku niemieckim i francuskim. W rezultacie z kierunku zachodniego pochodziło już 35 proc. rocznych przychodów przy wzroście wartości sprzedaży rok do roku o 43 proc.

Dzięki stabilizacji sytuacji politycznej i makroekonomicznej na Wschodzie, przychody z tego kierunku wzrosły w ujęciu rok do roku o 17 proc., stanowiąc niecałe 18 proc. całkowitej sprzedaży Amiki.

Z kolei na rynkach skandynawskich hitem okazały się płyty grzejne - ich sprzedaż zwiększyła się o 61 proc. W Czechach i na Słowacji sprzedaż lodówek wzrosła o 80 proc.

- Strategia HIT2023 zakłada kontynuację dynamicznych wzrostów wyników finansowych w kolejnych latach, zarówno dzięki wzrostowi organicznemu, jak również przejęciom - zapowiada Wojciech Kocikowski, wiceprezes zarządu Amica odpowiedzialny za finanse.

Wiceprezes podkreślił, że firma zwiększy efektywność operacyjną m.in. poprzez budowany obecnie magazyn wysokiego składowania, który zostanie uruchomiony w drugiej połowie bieżącego roku. Będzie miał blisko 6,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Będzie pierwszym tego typu magazynem w Europie i jednocześnie najwyższą konstrukcją tego typu w Polsce. W pełni zautomatyzowany budynek zmieści około 230 tys. urządzeń z kategorii dużego AGD.

Amica zwiększyła skalę działalności w skali roku o blisko jedną piątą, pozostawiając wartość zobowiązań na praktycznie niezmienionym poziomie, zmniejszyła wskaźniki

zadłużenia i poprawiła wskaźniki płynności.

- Spłaciliśmy część kredytów długoterminowych i wykupiliśmy część papierów dłużnych, co w rezultacie sprawiło, że saldo zadłużenia spadło o 15 proc., nominalnie o ponad 35 mln zł - komentuje Wojciech Kocikowski.

Na rachunkach spółki na koniec grudnia znajdowało się w gotówce i jej ekwiwalentach 85 mln zł, czyli o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.