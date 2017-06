Bezrobocie w USA najniższe od 16 lat. Podwyżki stóp Fed jednak mniej pewne

Fot. AP Photo/Richard Drew

Tak niskiego bezrobocia w USA nie było od kwietnia 2001 roku. Wskaźnik zszedł w maju do poziomu 4,3 proc. - podał Departament Pracy. Dane o zatrudnieniu i płacach nie są jednak tak dobre jak tego wcześniej oczekiwano. Z tego powodu spadły oczekiwania odnośnie tempa podwyżek stóp procentowych Fed.

Na dane Departamentu Pracy USA rynki finansowe czekały już od kilku dni. Poprawa w kwestii bezrobocia, zatrudnienia, czy płac może zdecydować o przyśpieszeniu tempa podwyżek stóp procentowych Fed. Oczekiwanie na decyzję banku centralnego USA przesuwa ogromne ilości pieniędzy między rynkami akcji, obligacji, walut i surowców.

I tak, bezrobocie w maju spadło w USA do poziomu 4,3 proc. - to dużo lepsze dane niż się spodziewano. Analitycy prognozowali 4,4 proc. Majowy wskaźnik jest najniższy od kwietnia 2001 roku.

Bezrobocie w USA (proc.)





Pozostałe dane nie były już tak dobre. Największą uwagę analitycy zwracają obecnie na płace, bo to one mogą wpłynąć na przyśpieszenie inflacji. A obawa przed przyśpieszeniem wzrostu cen motywuje Fed do zacieśniania polityki pieniężnej.

Wynagrodzenia w USA wzrosły co prawda w maju zgodnie z oczekiwaniami o 0,2 proc. w porównaniu z poprzedni miesiącem, ale jednocześnie dane o wzroście kwietniowym skorygowano z 0,3 do 0,2 proc.

- Większa dynamika płac może uruchomić całą serię spekulacji odnośnie przyspieszenia inflacji w najbliższych miesiącach, na co musiałby zareagować Fed - wskazywał Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ przed publikacją danych.

Gorzej było w przypadku zatrudnienia. Po dobrych informacjach z firmy ADP z czwartku, kiedy podano, że w firmach poza rolnictwem przybyło 253 tys. miejsc pracy, oczekiwania przed publikacją piątkowych danych były wysokie. Szacowano, że w sektorach pozarolniczych przybędzie 185 tys. nowych miejsc pracy. Faktycznie było to tylko 138 tys. a do tego zrewidowane zostały dane za poprzedni miesiąc z 211 tys. do 174 tys.

Gorsze informacje przełożyły się na przewidywania rynku odnośnie podwyżki stóp w czerwcu. Prognoza na podstawie notowań kontraktów terminowych w Chicago wskazuje, że podwyżka w czerwcu nadal jest pewna i jej prawdopodobieństwo wynosi 89 proc., jednak w czwartek dawano temu scenariuszowi 91 proc. Jeśli chodzi o drugą podwyżkę, to grudniowemu terminowi daje się prawie 48 proc. szans.