Polacy bardziej sceptyczni wobec funduszy akcji. To efekt osłabienia hossy na giełdzie

Fot. Fotolia

Prawie 1,3 mld zł netto wpłacili w marcu klienci do detalicznych funduszy inwestycyjnych. To już drugi miesiąc z rzędu tak wysokich wpłat. Wygląda jednak na to, że spora część inwestorów straciła wiarę w hossę na warszawskiej giełdzie.

Wystarczyło chwilowe zahamowanie wzrostów na stołecznym parkiecie, by część drobnych inwestorów odwróciła się od funduszy akcji. Według danych spółki monitorującej rynek funduszy - Analizy Online - w marcu z funduszy akcyjnych odpłynęło o 78 mln zł więcej środków niż do nich wpłynęło. Oznacza to dość wyraźne "ochłodzenie" po kilku miesiącach napływów oszczędności klientów do powierników kupujących akcje na GPW.

Jak zauważają Analizy Online, są jednak wyjątki. Kilku funduszom akcji udało się bowiem utrzymać dodatnie saldo wpłat od klientów: "Kolejny miesiąc z rzędu największą popularnością cieszył się fundusz Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO), którego bilans sprzedaży wyniósł przeszło +40 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) oraz PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy)" - podają Analizy Online.

Wzrost niepewności na rynku finansowym spowodował nie tylko mniejsze zainteresowanie klientów funduszami akcyjnymi, ale również wzrost powodzenia uznawanych za bezpieczniejsze funduszy gotówkowych, pieniężnych oraz dłużnych - wśród tych ostatnich większą popularnością cieszą się z kolei powiernicy obecni na rynku obligacji korporacyjnych.

aldo wpłat i umorzeń w funduszach detalicznych marcu 2017 r. Rodzaj funduszu (mln zł) absolutnej stopy zwrotu 375 akcyjne -78 aktywów niepublicznych 21 dłużne 338 gotówkowe i pieniężne 442 mieszane 206 nieruchomości -31 sekurytyzacyjne 31 surowcowe -19 SUMA 1285

Źródło: WP money na podstawie danych Analizy Online.

Analizy Online podają również, że "w ujęciu kwartalnym największy napływ kapitału odnotował segment funduszy absolutnej stopy zwrotu, do których trafiło przeszło 1 mld zł netto. Na kolejnych miejscach znajdują się fundusze mieszane oraz akcji. Bilans sprzedaży był najniższy w segmencie funduszy nieruchomości (-63 mln zł). Jeśli chodzi o poszczególne towarzystwa najwięcej kapitału trafiło do Investors TFI (+639 mln zł), zaś największy odpływ odnotował AgioFunds TFI (-121 mln zł)".

Sytuacja na warszawskiej giełdzie od dłuższego czasu sprzyja posiadaczom akcji. Od jesieni ubiegłego do swojego ostatniego szczytu w okolicach 2300 pkt. główny wskaźnik warszawskiej giełdy WIG20 zyskał ponad 30 proc. Ostatnie tygodnie przyniosły jednak niewielką korektę i wyhamowanie wzrostów notowań.

Główne indeksy GPW w ostatnich 6 miesiącach



Powód tej sytuacji jest dość jasny: na rynkach finansowych panuje spora niepewność związana chociażby ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi we Francji. Sporym czynnikiem zwiększającym ryzyko jest też polityka prowadzona przez Donalda Trumpa - wciąż nie wiadomo, czy zrealizuje on swoje obietnice gospodarcze (m.in. w kwestii podatków), które w dużej mierze stały się pretekstem do rozpoczęcia ostatniej hossy.

Polub WP money na Faceboku:

Wyraźnie widać więc, że rynkowa niepewność na razie powstrzymuje klientów zarówno przed bezpośrednimi zakupami akcji, jak również przed wpłacaniem środków do funduszy akcji. Daleko nam jeszcze do funduszowej hossy sprzed 10 lat . W 2007 r. klienci wpłacali do funduszy akcji polskich średnio po 1,2 mld zł netto miesięcznie. Rekord padł wówczas w czerwcu, gdy dodatnie saldo wpłat i umorzeń w tych funduszach sięgnęło 4 mld zł.