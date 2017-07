Słaby debiut GetBack na GPW. Maksymalnie 2 proc. zysku

Fot. GetBack / materiały prasowe Konrad Kąkolewski, prezes GetBack

18,88 zł kosztowała na otwarciu poniedziałkowych notowań jedna akcja spółki windykacyjnej GetBack. Drobni inwestorzy mogą czuć się zawiedzeni.

Tylko 2 proc. zarobili inwestorzy, którzy zdecydowali się sprzedać zakupione w ofercie publicznej akcje GetBack na otwarciu notowań w dniu debiutu. Kupowali je po 18,50 zł za sztukę, a jak na razie najwyższa cena to właśnie kurs otwarcia na poziomie 18,88 zł. Później kurs zszedł nawet do pułapu 18,40 zł, a więc poniżej ceny emisyjnej. Po godzinie 11 znajduje się zaledwie kilka groszy powyżej niej.

Debiut można więc zaliczyć do dość słabych. Druga na polskim rynku (po Kruku) spółka windykacyjna przydzieliła inwestorom w ofercie publicznej 40 mln akcji, z czego 3 mln trafiły do inwestorów indywidualnych. Przy cenie emisyjnej na poziomie 18,50 zł oznacza to, że całkowita wartość oferty wyniosła 740 mln zł. To daje jej drugie miejsce po Dino w ostatnich 4 latach. Akcje objęli głównie inwestorzy instytucjonalni, ale pakiet wart 55,5 mln zł trafił w ręce drobnych graczy.

- Duże zainteresowanie inwestorów ofertą świadczy w moim przekonaniu o pozytywnym odbiorze długoterminowych planów całej Grupy. Celem Getback S.A. jest ich jak najszybsza i efektywna realizacja, co ma być związane ze dostarczaniem wartości dla wszystkich akcjonariuszy, w tym nowych, którzy nam zaufali - powiedział Konrad Kąkolewski, prezes Getback, cytowany w informacji przekazanej przez spółkę.

Spółka z emisji nowych akcji w ofercie publicznej pozyskała 370 mln zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na nabywanie kolejnych portfeli wierzytelności przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Ile można było zarobić na podobnych debiutach? rok debiutu spółka* wartość sprzedawanych akcji zysk / strata na akcjach w pierwszym dniu zysk / strata na akcjach od debiutu do 14 lipca

2017 Griffin Premium Re.. 508 bez zmian -14% 2017 Dino Polska 1 655 +12% +44% 2017 Maxcom 47 +2% +2% 2016 Celon Pharma 245 +19% +126% 2015 Uniwheels 504 +6% +142% 2014 Alumetal 293 +0,3% +67% 2013 PKP Cargo 1 423 +19% -8% 2013 Energa 2 405 -5% -36% 2011 Kruk 369 +5% +669% 2007 Kredyt Inkaso 15 +10% +89%



ŚREDNIA: +8% +108% źródło: dane GPW

* - Do zestawienia trafiły spółki debiutujące w tym roku. Z kolejnych lat wzięliśmy największe oferty i dwie spółki działające w branży zarządzania wierzytelnościami.