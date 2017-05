Leszek Czarnecki wydał 50 mln zł na akcje Getin Noble Banku. To rodzaj wsparcia

Fot. mat.pras.

Leszek Czarnecki skupuje akcje swojego banku. I to znacząco drożej niż kosztują na giełdzie. To wsparcie dodatkowym kapitałem dotyczy Getin Noble Banku. Ten w pierwszym kwartale stratę wynoszącą blisko 100 mln zł.



Zgodnie z informacją, którą Getin Noble Bank przekazał w czwartek, Leszek Czarnecki kupił ponad 18,3 mln akcji, płacąc za nie 2,73 zł za papier. To blisko dwukrotnie więcej niż wynosi ich aktualna wycena - na piątkowym otwarciu jedna akcja banku kosztowała 1,56 zł. W sumie cała transakcja była warta 50 mln zł.

Formalnie nabywcą akcji jest holenderski podmiot kontrolowany przez Leszka Czarneckiego LC Corp. B.V. (to inna spółka niż deweloper LC Corp.), a operacja wiązała się z podwyższeniem kapitału zakładowego banku. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu decyzji akcjonariuszy podjętych w 2015 r.

Po co Leszek Czarnecki przepłacił za papiery Getin Noble Banku? Najwidoczniej przeprowadzona właśnie transakcja miała na celu kapitałowe wsparcie banku, który od dłuższego czasu ma problem z tzw. współczynnikami kapitałowymi.

Jesienią ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała nawet plan naprawczy Getin Noble do 2019 r. Dzięki temu bank jest na przykład zwolniony z obowiązku płacenia podatku bankowego. Kosztowna była za to dla niego ostatnia składka na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (65 mln zł), czyli instytucji - która zapewnia środki klientom na wypadek upadłości instytucji finansowej.

Bank na razie nie może pochwalić się wynikami. W pierwszym kwartale tego roku zanotował stratę netto w wysokości 95,6 mln zł wobec straty na poziomie 18,3 mln zł rok wcześniej. Wynik był również gorszy od prognoz analityków.

Problemem dla Getin Noble Banku od dłuższego czasu pozostają kredyty walutowe, których bank masowo udzielał przed umocnieniem kursu franka szwajcarskiego. Klienci mają problem ze spłatą zobowiązań, a więc te kredyty się "psują". To z kolei zmusza bank do robienia odpisów z tytułu utraty ich wartości. W pierwszym kwartale wysokość tych odpisów przekroczyła 203 mln zł, co oznacza, że w ujęciu rocznym wzrosła o 30 proc. A to bardzo mocno uderza w kondycję całej instytucji.

Getin Noble Bank w raporcie po pierwszym kwartale zapewnia, że walczy o poprawę wyników, a to sprowadza się np. renegocjowania umów z dłużnikami, którzy "znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie wywiązać się z pierwotnych warunków umowy kredytowej" - podaje bank w raporcie.

Kurs akcji Getin Noble Banku od początku 2016 r.