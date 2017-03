Giełda bez prezesa. KNF wyraziła zgodę na odwołanie Zaleskiej

Fot. STANISLAW KOWALCZUK/EAST NEWS

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ma już prezesa. Odwołanie Małgorzaty Zaleskiej przyjęła Komisja Nadzoru Finansowego. Jednocześnie wyraziła zgodę na powołanie na stanowisko wiceprezesa Jacka Fotka.

"Komisja Nadzoru Finansowego na wtorkowym posiedzeniu w dniu 14 marca 2017 roku udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., polegającej na odwołaniu ze stanowiska Prezesa Zarządu GPW S.A. Pani Małgorzaty Zaleskiej" - czytamy w komunikacie KNF.

Na tę decyzję trzeba było czekać naprawdę długo. KNF zwlekała z nią ponad dwa miesiące. Odwołanie zostało przegłosowane przez akcjonariuszy GPW już 4 stycznia, na wniosek rady nadzorczej.

Na początku stycznia, razem z odwołaniem Zaleskiej zdecydowano o powołaniu na jej stanowisko Rafała Antczaka. Zapewne przejąłby on stery, gdyby nie nagła i niespodziewana rezygnacja ekonomisty, o której poinformował w poniedziałek wieczorem.

"Rafał Antczak zrezygnował z funkcji prezesa zarządu GPW z powodów osobistych" - poinformowała giełda w komunikacie w poniedziałek wieczorem.

O powołaniu Rafała Antczaka na to stanowisko WP money pisało na początku stycznia. Podobno gorącym zwolennikiem powołania go na prezesa GPW miał być wicepremier Mateusz Morawiecki. To właśnie on, jako szef ministerstwa rozwoju i finansów, pełni od początku roku nadzór właścicielski nad GPW. Wcześniej obowiązki te pełniło Ministerstwo Skarbu Państwa, które zostało zlikwidowane.

To nie jedyny komunikat KNF wydany we wtorek w odniesieniu do warszawskiej giełdy. "Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., polegającej na powołaniu w skład zarządu GPW S.A. Pana Jacka Fotka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu GPW S.A." - czytamy w kolejnym komunikacie KNF.

Kandydatura Jacka Fotka na stanowisko wiceprezesa Giełdy została zgłoszona w połowie grudnia ubiegłego roku. Teraz oficjalnie może on sprawować swoją funkcję.

Jacek Fotek jest absolwentem Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 roku ukończył studia na University od Quebec w Montrealu i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym.

Nowy wiceprezes współtworzył międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce. W latach 1989-1990 pracował w NBP i zarządzał operacyjnie rezerwami walutowymi państwa. W latach 1990-1996 pracował na stanowisku głównego dealera w Banku Handlowym w Warszawie. Następnie w latach 1996-1997 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Polskim Banku Rozwoju. W kolejnych latach zatrudniony był także w Citibank (Poland).

W latach 2003-2009 Jacek Fotek pracował w PZU Asset Management m.in. w randze wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, kontrolę wewnętrzną i audyt. W latach 2009-2012 oraz 2013-2016 był prezesem zarządu BondSpot. W międzyczasie miał krótki epizod jako prezes Invista Dom Maklerski.

Na koncie ma też członkostwo w radach nadzorczych, m.in. w Polskiej Grupy Energetycznej (2015-2016), Fundacji GPW (2015-2016) i IAiR (2014-2016).

Od 1997 roku wykładowca Warszawskiego Instytutu Bankowości, w latach 1993-2002 - wykładowca Gdańskiej Akademii Bankowej i od 2010 roku wykładowca Instytutu Rynku Kapitałowego. Od 1993 roku do chwili obecnej Fotek jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych - FOREX POLSKA (obecnie ACI Poland).