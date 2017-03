Fiasko wezwania na akcje grozi bankructwem właściciela popularnych paczkomatów

Fot. WP

Ewentualne niepowodzenie wezwania na akcje Integer.pl, które ogłosiły fundusze z Grupy Advent i prezes Rafał Brzoska, może spowodować bankructwo spółki. - To ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności przez spółkę w okresie następnych 12 miesięcy - ostrzega Integer w oficjalnym komunikacie skierowanym do inwestorów.

Rafał Brzoska, razem ze spółką zależną funduszy Advent International, mają zamiar wycofać z giełdy operatora paczkomatów InPost i ich producenta Integer.pl - o czym informowaliśmy już pod koniec lutego. Wezwali więc wszystkich posiadaczy akcji do sprzedaży udziałów w InPoście po cenie 9,5 zł za sztukę i Integera po 41,10 zł. Advent docelowo ma spłacić zadłużenie firm i zapewnić pół miliarda środków na rozwój działalności.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 16 marca 2017. Potrwają do 19 kwietnia. W ocenie zarządu Integer.pl w przypadku braku powodzenia wezwania i przy braku wsparcia finansowego ze strony wzywających, jest duże ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności. Firmie groziłoby bankructwo w ciągu roku.

Władze Integera zwracają uwagę na przekredytowanie. Do 12 grudnia firma musi wykupić obligacje o wartości 65 mln zł. Pierwszą część, czyli 20 mln zł, musi zapłacić do końca maja. Do tego dochodzi 26,3 mln zł z tytułu kredytów i 27 mln euro plus należne odsetki w związku z możliwością wykonania opcji put dotyczącej akcji spółki EasyPack sp. z o.o. Czym jest opcja put? Jeśli nabywca tego instrumentu finansowego będzie chciał zrealizować prawo sprzedaży akcji, Integer.pl będzie zmuszony wyłożyć pieniądze na ich zakup.

W ocenie zarządu, istnieje wysokie prawdopodobieństwo postawienia zobowiązań w stan wymagalności w ciągu kolejnych trzech miesięcy, w przypadku gdy nie dojdzie do nabycia akcji przez wzywających.

"Zaspokojenie tych zobowiązań w tak krótkim okresie, może być, trudne i niezależne od działań podejmowanych przez zarząd. Jednocześnie, w ocenie zarządu, na dzień niniejszego stanowiska nie zostały spełnione podstawy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki" - czytamy w komunikacie Integera.

Komunikat nie zrobił większego wrażenia na inwestorach z warszawskiej giełdy, którzy najwidoczniej wierzą, że spółka przezwycięży problemy. Cena akcji zarówno Integera ,jak i InPostu, utrzymuje się na podobnym poziomie co w poniedziałek. Strata wynosi zaledwie około 1 proc.

Finalizacja wezwania jest uwarunkowana złożeniem zapisów na akcje reprezentujące łącznie 90 proc. udziałów. Na razie wiadomo, że wszystkie posiadane przez siebie akcje sprzeda jeden z członków zarządu - Krzysztof Kołpa, który wraz z podmiotami zależnymi (L.S.S. Holdings Limited oraz L.S.S. Slovakia k.s.) ma 417 tys. 523 akcje spółki stanowiących 5,38 proc. ogółu głosów.

Wspomniane wcześniej 65 mln zł do spłaty obligacji przypadają w tym roku, a należy pamiętać, że w kolejnych spółka musi uregulować kolejne transze. Na 2018 rok przypada kolejne 60 mln zł oraz 15 mln zł w 2019 roku.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą operator świadczący usługi kurierskie i paczkomatowe - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

Notowania akcji Integer.pl od debiutu na GPW