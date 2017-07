Znów gorąco wokół Kredyt Inkaso. Best chce przejąć kontrolę

Fot. Best Krzysztof Borusowski, prezes spółki Best

Działająca na rynku windykacyjnym spółka Best nie odpuszcza w kwestii przejęcia Kredyt Inkaso. Po około roku od zakończenia wojny o jednego z największych graczy na rynku znów pojawiło się wezwanie do sprzedaży jego akcji.

Best ogłosił w poniedziałek wezwanie, w którym namawia posiadaczy akcji Kredyt Inkaso do tego, by sprzedali mu swoje papiery. Oferuje cenę w wysokości 22 zł za sztukę. Na poniedziałkowym otwarciu notowań jedna akcja Kredyt Inkaso kosztowała 24,70 zł.

Spółka Best chce przejąć dokładnie 4.269.961 szt. akcji. Jeżeli jej się to uda, wówczas zwiększy swój udział w Kredyt Inkaso do 66 proc. Jednak wezwanie dojdzie do skutku, gdy Best osiągnie nawet 60 proc.

"Przewidywana data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. w ramach wezwania to 1 sierpnia 2017, natomiast przewidywane zakończenie zapisów nastąpi 14 sierpnia 2017 roku. Planowany dzień transakcji na GPW to 18 sierpnia 2017" - podaje Best.

Zobacz także: Pomysł na biznes: własna marka strojów kąpielowych

- Niedawno zakończyliśmy proces wewnętrznej konsolidacji spółki, wdrożyliśmy nowoczesny system IT i jesteśmy kompleksowo przygotowani do szybkiej ekspansji. Jej częścią może być przejęcie odpowiedzialności za działalność operacyjną oraz rozwój Kredyt Inkaso. Dlatego właśnie teraz zapraszamy akcjonariuszy Kredyt Inkaso do sprzedaży akcji oraz rozmów na ten temat - mówi Krzysztof Borusowski, prezes Best, cytowany w informacji przesłanej do mediów.

Sam Krzysztof Borusowski obecnie kontroluje niecałe 33 proc. akcji Kredyt Inkaso. O przejęcie pełnej kontroli nad tą spółką stara się już bowiem od dawna. Poprzednie działania nie doprowadziły go jednak do sukcesu. Skończyło się za to na oskarżeniach o próbę wrogiego przejęcia, groźbach sądowych pozwów, a nawet wynajęciu ochrony, która broniła dostępu do siedziby Kredy Inkaso. Całą historię opisywaliśmy w ubiegłym roku w money.pl.

Akcje Best i Kredyt Inkaso na GPW od początku 2017 roku



Polub money.pl na Facebook:

Ostatecznie w wyniku wezwania pakiet kontrolny Kredyt Inkaso przejął fundusz Waterland, który ma teraz 61 proc. akcji. Udało mu się skupić tak duży pakiet akcji dlatego, że zaoferował inwestorom cenę w wysokości 25 zł za sztukę.