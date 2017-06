Walka o fotel prezesa GPW. Podejrzenia wokół jednego z kandydatów

Fot. Tomasz Gzell

Mariusz Patrowicz to jeden z dwóch kandydatów na prezesa GPW. Okazuje się, że KNF ma wątpliwości, czy założona przez niego niedawno Nova Giełda działa legalnie. Co najmniej od dwóch miesięcy trwają czynności sprawdzające, a Patrowiczowi może grozić prokurator. Inwestor został też niedawno ukarany przez KNF za inne grzeszki. Musi zapłacić 300 tys. zł.

Jest ich dwóch. Jeden to Marek Dietl – postrzegany jako człowiek prezydenta, który kontrowersji nigdy nie wzbudzał. Drugi to Mariusz Patrowicz – płocki biznesmen nazywany królem spekulantów, który dla odmiany kontrowersje wzbudza od lat. I to wcale nie tym, że Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie nazywa sex-shopem. W poniedziałek obaj panowie walczą o fotel prezesa GPW.

Okazuje się jednak, że Patrowicz jako kandydat nie jest krystaliczny. Komisja Nadzoru Finansowego bada, czy założona przez niego wiosną br. roku Nova Giełda działa legalnie.

O uruchomieniu Nova Giełda pisaliśmy w money.pl w kwietniu. Nova Giełda ma być alternatywą dla GPW – zapowiadał sam Mariusz Patrowicz, jej twórca i prezes. Z GPW chciał konkurować m.in. ceną. Zatem już sam fakt, że teraz stara się o fotel prezesa GPW jest co najmniej niezręczny, bowiem można by mówić o konflikcie interesów.

"Jeśli wątpliwości się sprawdzą, skierujemy zawiadomienie do prokuratury"

Ważniejsze jednak, że jego nowy projekt jest pod lupą KNF. Rzecz w tym, że Nova Giełda nie ma zezwolenia na obrót akcjami spółek. Takie zezwolenie wydaje Ministerstwo Finansów po zasięgnięciu opinii KNF.

Jednak Mariusz Patrowicz postanowił ominąć ten wymóg. Na swojej giełdzie nie handluje bowiem akcjami, ale opcjami konwertowanymi na udziały, które emituje spółka prawa cypryjskiego. Więcej pisaliśmy już na ten temat w money.pl. Czy taki wybieg jest legalny?

– Pojawiły się wątpliwości, co do legalności działania tej spółki i właśnie jesteśmy w trakcie ustaleń. Jeśli te wątpliwości się sprawdzą, skierujemy zawiadomienie do prokuratury – mówił money.pl jeszcze w kwietniu Jacek Barszczewski, rzecznik prasowy KNF.

Sprawa najwyraźniej nie jest taka jednoznaczna, bo ustalenia nadal trwają, a KNF wątpliwości się nie pozbyła. - Urząd KNF prowadzi w tej sprawie czynności sprawdzające, trwa zbieranie materiałów i ich analiza. W najbliższym czasie sprawa powinna zostać sfinalizowana – mówi nam dziś Jacek Barszczewski.

Z pewnością nie nastąpi to jednak, zanim akcjonariusze zdecydują, kto zostanie prezesem GPW. I choć Mariusz Patrowicz ma w tej walce szanse wyłącznie teoretyczne, wątpliwości nadzoru wokół jego osoby z pewnością mu nie pomogą.

300 tys. zł kary

KNF ma więcej wątpliwości dotyczących działalności biznesowej Mariusza Patrowicza. W czasie, gdy trwają czynności dotyczące Novej Giełdy, KNF uderzyła z jeszcze innej strony. Miesiąc temu, 16 maja br. Komisja nałożyła kary pieniężne na trzy spółki ze stajni kontrowersyjnego inwestora, w sumie 300 tys. zł.

200 tys. zł to kara nałożona na PC Guard w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji raportów okresowych.

Kolejne 100 tys. zł to kara na DAMF Invest i FON. Powód? Niedokonanie w terminie zawiadomień KNF i spółki Zakłady Mięsne Herman (obecnie Investment Friends Capital) o przekroczeniu 1 stycznia 2012 r. progu 90 proc. ogólnej liczby głosów na walnym emitenta.

Kary te to nie pierwsze kłopoty Mariusza Patrowicza z nadzorem.

Wiecznie podejrzany

KNF niejednokrotnie podejrzewała Patrowicza o przestępstwa giełdowe i manipulowanie kursami akcji.

Jedną z najgłośniejszych spraw była manipulacja kursem Chemoservisu-Dwory. Mariusz Patrowicz, który był jej udziałowcem, w trakcie wakacji zarobił na zmianach kursu tej spółki 4,1 mln zł. Prokuratura podejrzewała, że wraz z trójką innych inwestorów handlowali akcjami między sobą i składali zlecenia bez zamiaru dokonania transakcji. W 2013 roku sąd uniewinnił inwestora.

W 2012 roku KNF zawiesiła na miesiąc notowania akcji Atlantisu z powodu uzasadnionego podejrzenia manipulacji kursem z naruszeniem interesu pozostałych inwestorów. W tym samym roku KNF przyglądał się podejrzanemu skokowi wyceny akcji Elkop Energy notowanej na NewConnect. Walory w ciągu dwóch miesięcy wzrosły o 2000 proc.

Z kolei w 2014 roku KNF złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które miało polegać na manipulowaniu kursem akcji Investment Friends. W ciągu zaledwie kilku wakacyjnych tygodni kurs akcji tej spółki skoczył z 1,3 zł do 3,4 zł, żeby potem znowu spaść do 1,3. W czasie, gdy rósł, średnie dzienne obroty na tych walorach wzrosły ponad 32-krotnie, z czego 60 proc. z nich wygenerowały tylko dwie osoby.

"Giełda to sex-shop"

Mariusz Patrowicz jest doskonale znany inwestorom giełdowym. Niestety to raczej zła sława. Stoi m.in. za takimi spółkami jak FON, Atlantis, Elkop, IFCapital, Resbud. Kojarzony jest z tzw. spółkami groszowymi, a na wielu branżowych forach drobni inwestorzy nazywają go „królem spekulacji”. W bardziej oficjalnej korespondencji Patrowicz nazywany jest łagodniej, jako człowiek kontrowersyjny.

– Giełda to nie kasyno. To sex-shop – powiedział jeszcze w 2012 roku w rozmowie z forsal.pl Patrowicz. Dlaczego? – Gdyby zabawki z tego sklepu wystawić na ulice, mogłyby budzić zgorszenie, i pewnie słusznie. Ale gdy są w środku, to dla pewnej grupy ludzi są bardzo interesujące – wyjaśnił. Jego zdaniem na giełdzie nie ma przypadkowych ludzi. Ci, którzy wchodzą na ten rynek zdają sobie sprawę z tego, że można na nim zarobić, ale również stracić.

Tak było wielokrotnie w przypadku spółek, za którymi stoi znany inwestor. Walory groszowych często spółek wiele razy drożały o kilkadziesiąt procent w ciągu zaledwie jednej sesji, o kilkaset w ciągu kilku dni, by potem równie gwałtownie tracić na wartości.

Wielokrotnie spółki, za którymi stał ogłaszały ambitne plany wejścia na rynek deweloperski czy budownictwa drogowego, kiedy w Polsce trwał boom nieruchomościowy – tak było w 2007 roku ze spółką FON albo w energię odnawialną, kiedy stawało się to modne, jak w przypadku Atlantisu w 2008 roku. Z planów niewiele wychodziło, ale w czasie hossy akcje tych groszowych spółek rosły o kilkadziesiąt procent w trakcie jednej tylko sesji.

Spółki Patrowicza pod te szumne plany przeprowadzały nowe emisje akcji, żeby pozyskać pieniądze z rynku. Często też dochodziło do splitu (podziału) akcji. Taką operację przeprowadza się po to, żeby ułatwić handel walorami, których cena nominalna jest wysoka – łatwiej bowiem handlować akcjami, których cena jednostkowa wynosi 10 zł niż tymi po 1 tys. zł. Często przy takiej okazji w czasie hossy kursy akcji rosły. Tylko że w przypadku spółek Patrowicza nie miało to uzasadnienia.

Przykładu nie trzeba szukać daleko. 6 kwietnia 2017 roku spółka FON ogłosiła, że planuje dokonanie splitu, obniżając wartość nominalną akcji z 1,60 zł na 0,80 zł. Powód dla takiej operacji trudno znaleźć, szczególnie że dziś, mimo że do splitu nie doszło, cena za akcję FON znów jest groszowa. Walory tracą w środę w południe już 20 proc., a za jedną akcję trzeba zapłacić już tylko 0,91 zł.

Wcześniej, w lutym i marcu tego roku akcje FON z kolei nienaturalnie drożały, a kurs skoczył z ok. 0,7 zł pod koniec lutego do 1,95 zł na przełomie marca i kwietnia. Dziś walory te wyceniane są na 0,26 zł.

Działacz społeczny?

Ale Patrowicz to nie tylko inwestor. Chciał być również uważany za dobroczyńcę, który działa na rzecz rozwoju rynku kapitałowego. W 2012 roku został w Business Centre Club przewodniczącym komisji ds. papierów wartościowych, której zadaniem miało być poprawienie funkcjonowania rynku. To sam Patrowicz sobie taką komisję wymyślił i zaproponował jej stworzenie Markowi Goliszewskiemu, prezesowi BCC.

W pierwszej kolejności kontrowersyjny inwestor chciał walczyć o zniesienie podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki. Nie udało się.

Patrowicz nie pierwszy raz walczy o to, by wejść do władz GPW. W 2014 roku starał się o stanowisko w radzie nadzorczej spółki. Nic z tego nie wyszło.