Play wejdzie na GPW jeszcze w lipcu. Idzie po 5,3 mld zł

44 zł - to maksymalna cena za jedną akcję operatora sieci Play. Jeżeli inwestorzy dopiszą, wartość giełdowej oferty spółki przekroczy 5,3 mld zł. Tak dużego debiutu nie widzieliśmy na warszawskiej giełdzie od czasów wielkich ofert spółek Skarbu Państwa jak PZU czy Tauron w 2010 r.

Aktualizacja, godz. 12.30

Szczegóły dotyczące oferty giełdowej Play zostały ujawnione w poniedziałek rano wraz z publikacją prospektu emisyjnego Play Communications. Właściciel 100 proc. udziałów w P4, operatorze sieci Play - w czerwcu ogłosił zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na warszawskiej giełdzie.

- W ciągu najbliższych dwóch tygodni będę miał przyjemność spotkać się z potencjalnymi inwestorami i zaprezentować im historię unikalnego sukcesu na europejskim rynku telekomunikacyjnym. W ciągu dziesięciu lat od pojawienia się w Polsce nowego operatora Play zdobył ponad 27 proc. udział w rynku pod względem liczby klientów - podkreślił Jorgen Bang-Jensen, prezes zarządu Play.

W ramach oferty dla inwestorów będą oferowane wyłącznie istniejące akcje luksemburskiej spółki Play Communications. Docelowa wielkość oferty ma wynieść około 38-44 proc. akcji spółki. Jeżeli spółka uplasuje wszystkie oferowane akcje po cenie maksymalnej, wpływy z oferty wyniosą ponad 5,3 mld zł. Oznacza to, że przy założeniu ceny maksymalnej na poziomie 44 zł za akcję, kapitalizację całej spółki można szacować na 11,2 mld zł.

Warto zauważyć, że Play wyszedł w ten sposób z największą ofertą od czasów serii debiutów spółek Skarbu Państwa - dla porównania w 2010 r. wartość oferty publicznej PZU przekroczyła 8 mld zł, a Tauronu 4,2 mld zł.

Oferta będzie skierowana zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i do indywidualnych oraz do uprawnionych pracowników Play. Co ciekawe, pracownicy Playa będą mieli możliwość kupowania akcji po promocyjnej cenie maksymalnej wynoszącej 37,40 zł za sztukę.

Zapisy od inwestorów detalicznych będą przyjmowane od 4 do 12 lipca - ci, którzy zapiszą się w pierwszej kolejności do 7 lipca, dostaną większy przydział akcji od pozostałych. Według założeń około 5 proc. ostatecznej liczby akcji ma trafić w ręce inwestorów indywidualnych.

Najważniejsze daty w ofercie publicznej Play 3 lipca publikacja prospektu emisyjnego 4-7 lipca pierwszy okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych - skorzystają z preferencyjnego przydziału akcji 8-12 lipca drugi okres przyjmowania zapisów do inwestorów indywidualnych 14-18 lipca przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych do 20 lipca przydział akcji 27 lipca debiut na GPW

Play potwierdził jednocześnie, że będzie chciał dzielić się zyskami z posiadaczami akcji. Wielkość planowanej dywidendy za 2017 r. to 650 mln zł. Biorąc pod uwagę cenę maksymalną akcji z oferty, dawałoby to stopę dywidendy (stosunek wysokości dywidendy na akcję do ceny akcji) na poziomie 5,8 proc.

"Następnie, począwszy od roku obrotowego zakończonego w 2018 r., za który dywidenda zostanie wypłacona w 2019 r., planuje (emitent-red.) docelowy roczny wskaźnik wypłaty dywidendy w wysokości 65%-75% kwoty rocznych skonsolidowanych wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego po uwzględnieniu płatności z tytułu leasingu" - podaje spółka.

Play potwierdził również, że jednym z celów oferty publicznej jest przedterminowy wykup obligacji zapadających w 2022 r.

"Wyłącznie Akcjonariusz Sprzedający otrzyma wpływy z Oferty i zamierza wykorzystać część tych wpływów, by przedterminowo wykupić obligacje Senior PIK Toggle Notes, o zapadalności w 2022 r., wyemitowane przez Impera Holdings S.A., swoją spółkę dominującą. Akcjonariusz Sprzedający wykorzysta pozostałą część uzyskanych środków na sfinansowanie dystrybucji do swoich akcjonariuszy i częściowe rozliczenie pieniężne istniejących programów motywacyjnych, które zostaną zakończone w związku z Ofertą w zakresie w jakim nie będą one reinwestowane w akcje przez menadżerów" - czytamy w informacji spółki.

Pod względem liczby klientów Play jest drugim największym operatorem telefonii komórkowej w Polsce - na koniec marca posiadał 14,3 mln klientów. Przy okazji publikacji prospektu emisyjnego inwestorzy poznali wyniki, które Play osiągnął w ostatnich latach.

"W perspektywie średnioterminowej zarząd Play oczekuje dalszego jednocyfrowego rocznego wzrostu przychodów operacyjnych, przy jednoczesnej dalszej poprawie marży skorygowanej EBITDA, dzięki dźwigni operacyjnej oraz zakończeniu budowy własnej sieci telekomunikacyjnej obejmującej terytorium całego kraju" - informuje Play.

Wybrane dane ze sprawozdania finansowego spółki (mln zł)



2014 2015 2016 Przychody operacyjne 4.589,,7 5.436,5 6.117,6 Zysk z działalności operacyjnej 773,5 1.065,9 1.290,3 Zysk netto 498,9 550,3 712

Źródło: money.pl na podstawie prospektu emisyjnego spółki.