Gigantyczna pensja Wojciecha Jasińskiego w PKN Orlen. Dla stanowiska prezesa porzucił mandat posła

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER Wojciech Jasiński

Ponad 1,7 mln zł zarobił w 2016 r. Wojciech Jasiński, były minister skarbu i poseł PiS na stanowisku prezesa koncernu paliwowego PKN Orlen. Czeka na niego jeszcze ponad 1,5 mln zł z tytułu premii.

Transfer z polityki do biznesu bardzo opłacił się Wojciechowi Jasińskiemu. Były poseł PiS i znajomy Jarosława Kaczyńskiego pod koniec 2015 r. porzucił poselski mandat i uposażenie w wysokości około 12 tys. brutto miesięcznie, by zostać prezesem PKN Orlen.

Przez dwa tygodnie urzędowania pod koniec 2015 r. zarobił w paliwowej spółce "skromne" 69 tys. zł brutto. Prawdziwe eldorado to jednak rok 2016. Z raportu finansowego opublikowanego w środę przez PKN Orlen wynika, że w 2016 r. Wojciech Jasiński zarobił ponad 1,7 mln zł brutto pensji podstawowej - daje nam to około 140 tys. zł miesięcznie. Dodatkowo na Wojciecha Jasińskiego czeka jeszcze ponad 1,5 mln zł premii za 2016 r., do wypłaty w 2017 r.

Jak wynika z raportu paliwowej spółki, Wojciech Jasiński jest najlepiej wynagradzanym członkiem zarządu PKN Orlen. Drugi w kolejności - wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk (jest w zarządzie spółki od 2008 r.) zarobił w 2016 r. 1,6 mln zł (plus 1,5 mln zł rocznej premii).

W sumie na wynagrodzenia wszystkich członków zarządu PKN Orlen przeznaczył w 2016 r. 8,4 mln zł wobec 7,1 mln zł rok wcześniej. Razem z premiami za 2015 r. całkowita suma na wynagrodzenia dla zarządu PKN Orlen to 13,5 mln zł.

PKN Orlen jest spółką, w której ponad 27 proc. udziału w akcjonariacie ma Skarb Państwa. Reszta jest rozdrobniona mi.in. między funduszami emerytalnymi, inwestycyjnymi, a także drobnymi inwestorami.

PKN Orlen w 2016 r. miał bardzo dobre wyniki finansowe - według raportu zysk netto przekroczył 5,2 mld zł, co oznacza wzrost o 60 proc. w porównaniu do 2015 r. Wyniki nie były dla inwestorów zaskoczeniem - kurs akcji już od początku roku bardzo wyraźnie idzie w górę i obecnie jest na swoich historycznych rekordach - inwestorzy za jedną akcję PKN Orlen płacą już około 100 zł.

Spółka proponuje również, że w tym roku wypłaci wysoką dywidendę - chce by była to kwota w wysokości 1,28 mld zł, co daje rekordowe 3 zł na jedną akcję. Oznacza to, że Skarb Państwa może liczyć na dywidendę z PKN Orlen w wysokości ponad 353 mln zł.

Kurs akcji PKN Orlen od początku 2016 roku