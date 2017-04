PKN Orlen opublikował wyniki. Inwestorzy znaleźli pretekst do realizacji zysków

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen

Koncern paliwowy PKN Orlen zarobił w pierwszym kwartale 1,92 mld zł (zysk netto) wobec 337 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Tak wyraźny skok to dobra informacja dla posiadaczy akcji. Wielu z nich zdecydowało się jednak w czwartek na realizację zysków.



Aktualizacja, godz. 10.50

Ponad 3 proc. od ustanowionego w środę rekordu na poziomie 122,85 zł oddaje od rana kurs akcji PKN Orlen. Widać, że spora część inwestorów zdecydowała się zrealizować i tak już słone zyski pod pretekstem publikacji wyników za pierwszy kwartał 2017 r.

Ci, którzy zdecydowali się kupić papiery PKN Orlen na początku roku, sprzedają je z 40-proc. zyskiem. To dwa razy więcej od całego indeksu WIG20, w którym notowany jest paliwowy koncern - główny wskaźnik warszawskiej giełdy od początku roku poszedł bowiem w górę o 20 proc.

Bardzo mocny wzrost kursu akcji PKN Orlen w ostatnich tygodniach był napędzany nie tylko perspektywą dobrych wyników, ale też m.in. rekomendacjami analityków. Najwyższą cenę dali analitycy z DM BOŚ: 125,5 zł, a więc bardzo blisko osiągniętego wczoraj poziomu. Wielu inwestorów mogło więc dojść do wniosku, że przynajmniej na razie potencjał wzrostów się wyczerpał.

Wyniki PKN Orlen okazały się zgodne z prognozami, a tylko znaczne przekroczenie oczekiwań zachęciłoby do wzmożonych zakupów akcji koncernu.

Zysk operacyjny wyniósł 2,276 mld zł wobec 478 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA przed odpisami wyniósł 2,84 mld zł wobec 1 mld zł rok wcześniej.

"Na rezultat pozytywny wpływ miał przede wszystkim wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 4% (r/r), które osiągnęły historyczny poziom dla I kwartału, zwiększony przerób ropy o 0,5 mln ton, wzrost średniej produkcji o 1,2 tys. boe/d w Wydobyciu oraz wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych w Detalu" - czytamy w informacji przekazanej przez PKN Orlen.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,875 mld zł w pierwszym kwartale wobec 16,213 mld zł rok wcześniej.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest PKN Orlen, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Najwyższa, kilkunastoprocentowa dynamika wzrostu odnotowana na rynku polskim związana jest głównie z ograniczeniem szarej strefy w wyniku wdrażanych przepisów oraz skuteczniejszej egzekucji prawa. Konsumpcja benzyn była wyższa (r/r) na rynku polskim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku niemieckim i czeskim.

"Pomimo mniej sprzyjającego otoczenia, bardzo dobrze rozpoczęliśmy bieżący rok. W pierwszym kwartale ponownie nasze wyniki zostały wsparte przez działania regulacyjne ograniczające szarą strefę. Nasza sprzedaż oleju napędowego i benzyny wzrosła w Polsce odpowiednio o 42%(r/r) i 11%(r/r), co przyczyniło się także do większych o 1,2 mld zł płatności do budżetu państwa, z tytułu podatku VAT, opłaty paliwowej i akcyzy.

To z pewnością cieszy, nie zapominamy jednak o konieczności ciągłego wzmacniania naszej pozycji, w tym zwiększania efektywności naszych aktywów" - skomentował prezes Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł 1,275 mld zł wobec 80 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Kurs akcji PKN Orlen od początku 2016 roku