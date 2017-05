PKP Cargo: kolejne straty na czeskim AWT. Trzeba odkupić resztę udziałów za 27 mln euro

Fot. materiały prasowe PKP Cargo

PKP Cargo wpisało już w straty 35 mln zł na inwestycji w czeską Grupę AWT. Okazuje się, że będzie musiało zaksięgować jeszcze więcej. Polski przewoźnik kolejowy musi wykupić 20 proc. udziałów w AWT za wysoką cenę od udziałowca mniejszościowego. Ten zgłosił się właśnie po pieniądze.

Minezit SE, mniejszościowy udziałowiec czeskiego przewoźnika kolejowego Advanced World Transport B.V., zażądało zgodnie z umową wspólników odkupu przez PKP Cargo 20 proc. udziałów. Łączna cena sprzedaży 15 tysięcy udziałów wynosi 27 mln euro. Minezit wykorzystuje w ten sposób posiadaną opcję sprzedaży.

"Powyższe uprawnienie przysługuje MSE zgodnie z umową wspólników zawartą pomiędzy PKP Cargo, MSE i AWT w dniu 30 grudnia 2014 r." - napisano w komunikacie.

Cena jest wyższa nawet niż to, co PKP Cargo płacił dwa lata temu, nie wiedząc jeszcze, że AWT wpadnie w tarapaty finansowe. 27 mln euro za 20 proc. udziałów daje w przeliczeniu 135 mln euro za całą spółkę. PKP Cargo nabyło 80 proc. udziałów AWT w maju 2015 r. i zapłaciło za nie 103,2 mln euro, co wówczas dawało wycenę 129 mln euro.

Spółka jest jednak już dużo mniej warta niż wyliczano dwa lata temu. W wyniku problemów kopalni węgla OKD, która była jednym z głównych kontrahentów Grupy AWT, a obecnie jest w upadłości, spadły przychody AWT i pojawiły się straty. W ub.r. wyniosły ponad 30 mln zł. Udział rynkowy AWT w Czechach spadł z ponad 18 proc. do 12-13 proc. w 2016 roku.

Początkowo PKP Cargo nawet wyliczało, że będzie z transakcji kupna AWT okazyjny zysk 138 mln zł, co trzeba było jednak korygować w drugą stronę już w raporcie finansowym za 2016 r., dokładając do tego ujemny odpis na utratę wartości.

PKP Cargo podało, że "zważywszy na dotychczasową dobrą współpracę z MSE", rozważa alternatywne rozwiązania dotyczące formy zapłaty za realizację opcji sprzedaży.

"Po przeprowadzonej analizie, zarząd PKP Cargo podejmie decyzje odnoszącą się do najkorzystniejszego sposobu rozliczenia opcji sprzedaży z punktu widzenia interesów spółki. Ponadto, zarząd PKP Cargo informuje, iż spółka posiada zabezpieczone środki na realizację opcji sprzedaży" - napisano w komunikacie.

Informacja o realizacji opcji sprzedaży i kwocie, z którą jest to związane wywołała jednak spadek kursu na giełdzie. Akcje PKP Cargo tracą w piątek 2,7 proc.

Notowania akcji PKP Cargo