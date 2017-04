Reforma podatkowa Donalda Trumpa. Wall Street czeka na szczegóły

Fot. REUTERS

Główne indeksy nowojorskich giełd zakończyły sesję w piątek lekkimi spadkami, jednak tydzień przyniósł wzrosty. Inwestorzy przyglądają się wynikom spółek i liczą, że wkrótce poznają szczegóły reformy podatkowej Trumpa.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,15 proc. do 20 547,76 pkt. S&P 500 zniżkował o 0,30 proc. i wyniósł 2348,69 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół o 0,11 proc. i wyniósł 5910,52 pkt.

DJI w dół najmocniej ciągnął IBM. W ujęciu sektorowym spadkom przewodziły spółki telekomunikacyjne.

Do piątku blisko 1/5 spółek notowanych na S&P 500 podała swoje wyniki, z których 72 proc. pozytywnie zaskoczyło rynek wypracowanym zyskiem. Wraz z napływającymi raportami apetyt rynku na dobre wyniki rośnie - ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewają się w I kw. przeciętnego wzrosty zysków przedsiębiorstw notowanych na S&P 500 o 10 proc. rdr., podczas gdy na początku sezonu wyników oczekiwano 9,4 proc. rdr.

Ceny ropy pozostają spadają o ponad 2 proc. Baryłka WTI kosztuje 49,6 dolara, a Brent 51,9 dolara.

Inwestorzy w USA oczekują na szczegóły reformy podatkowej Donalda Trumpa. Projekt zostanie opublikowany w bardzo niedługim czasie - zapowiedział w czwartek sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin. Dodał, że reforma będzie "szeroko zakrojona", a jej koszty zostaną pokryte pozytywnymi efektami wzrostu gospodarczego, który reforma ma wykreować. Zmiany mają zostać wcielone w życie przed końcem roku - powiedział Mnuchin.

Nie jest jasne, jakie zapisy ostatecznie znajdą się w projekcie podatkowym. Mnuchin w czwartek powiedział, że propozycja podatku granicznego (border adjustment tax, BAT) ma swoje dobre i złe strony, ale w gronie Republikanów toczą się dyskusje nad jej kształtem.

Nałożenie na import 20-proc. podatku, co jest głównym założeniem BAT, może przyczynić się do aprecjacji dolara nawet o 25 proc., co zaszkodziłoby amerykańskim eksporterom.

Trump w kampanii wyborczej obiecywał obniżkę CIT do 15 proc. z 35 proc. oraz cięcie najwyższej stawki PIT do 33 proc. z niemal 40 proc. Podatkowi granicznemu sprzeciwia się Unia Europejska - podaje agencja Bloomberg, powołując się na dokumenty, do których dotarła. Ministrowie Finansów strefy euro odbyli w tej sprawie w 2017 r. już 3 poufne spotkania, ostatnie 8 kwietnia - napisano w piątkowej depeszy.

W piątek Donald Trump ma podpisać dekret, nakazujący przegląd regulacji podatkowych wprowadzonych w życie w 2016 r. - poinformował Biały Dom.