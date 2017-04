Goldman Sachs zawiódł inwestorów. Lekkie spadki na Wall Street

Fot. AP Photo/Richard Drew

Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów. Rynek ciągnęły w dół spółki, które opublikowały gorsze od oczekiwań wyniki kwartalne. Zawiódł zwłaszcza Goldman Sachs.

Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,55 proc. do 20.523,28 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,12 proc. do 5.849,47 pkt. S&P 500 spadł o 0,29 proc. do 2.342,19 pkt.

Na giełdach rozpoczął się sezon publikacji wyników kwartalnych przez spółki. Z dużych graczy ponad 3 proc. zniżkowały walory Johnson&Johnson (J&J), a ponad 4 proc. taniały akcje Goldman Sachs. Raporty kwartalne koncernu farmaceutyczno-kosmetycznego oraz banku inwestycyjnego rozminęły się z oczekiwaniami rynku.

W przypadku Goldmana ostatni raz miało to miejsce w czwartym kwartale 2015 r. W historii tej spółki w 90 proc. przypadków wyniki banku wyprzedzały konsensus analityków.

Pod kreską notowany był również Netflix, który przyciągnął w pierwszym kwartale 5,0 mln nowych użytkowników, o 200 tys. poniżej celu firmy.

UnitedHealth, największy publicznie notowany amerykański ubezpieczyciel wypracował w pierwszym kwartale 2017 r. 2,37 dol. zysku na akcję, przy czym konsensus zakładał 20 centów mniej.

Ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewają się, że w pierwszym kwartale 2017 r. zyski spółek notowanych na S&P 500 wzrosną przeciętnie o 9,7 proc. r/r. Z 46 spółek z tego indeksu, które do tej pory poinformowały o wynikach, 72 proc. zaskoczyło rynek in plus, a 20 proc. in minus.

W środę przed sesją raporty kwartalne opublikują m.in. BlackRock i Morgan Stanley.