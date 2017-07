Ważne dane z rynku pracy USA. Reakcja Wall Street

Fot. AP Photo/Richard Drew

Piątkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się umiarkowanymi wzrostami głównych indeksów. Przyczynił się nich raport z amerykańskiego rynku pracy za czerwiec.

Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,44 proc. do 21 414,10 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,64 proc. do 2 425,18 pkt. Nasdaq Comp. zyskał 1,04 proc. do 6 153,08 pkt.

Głównym wydarzeniem makroekonomicznym dnia była publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy za czerwiec. Odbiór danych przez rynek był mieszany, lekko umocnił się dolar, ale na Wall Street utrzymywały się wzrosty.

Pozytywnie zaskoczyła liczba utworzonych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych, która w czerwcu wzrosła o 222 tys. wobec 152 tys. przed miesiącem, po korekcie ze 138 tys. Oczekiwano 178 tys.

W drugim kwartale gospodarka USA wykreowała miesięcznie przeciętnie 194 tys. miejsc pracy wobec 160 tys. kwartał wcześniej. Stopa bezrobocia wyniosła 4,4 proc. wobec 4,3 proc. w maju (16-letnie minimum). To wciąż najniższe wskazania w obecnym cyklu koniunkturalnym.

Niska pozostaje jednak presja płacowa, która wciąż nie może dostarczyć gospodarce USA silniejszego impulsu inflacyjnego. Tu uwagę zwróciła także korekta w dół danych za maj.