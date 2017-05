Wall Street z nowym rekordem Nasdaq. Temat impeachmentu Trumpa na czołówkach gazet

Fot. REUTERS

Wtorkowa sesja na Wall Street dała nowy rekord indeksu Nasdaq. Inwestorów niepokoi przyszłość cięć podatkowych. Afera w sprawie rozmowy Trumpa z Ławrowem podniosła temat potencjalnego impeachmentu prezydenta, który miał według dziennikarzy ujawnić tajemnicę państwową.

Ciągłe problemy polityczne ekipy Donalda Trumpa prowadzą do wzrostu obaw uczestników rynku co do możliwości szybkiego wdrożenia reformy podatkowej i zwiększenia obiecywanych wydatków na infrastrukturę.

Washington Post donosi, że prezydent USA podczas spotkania z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem w ubiegłym tygodniu ujawnił tajne informacje wywiadu. Trump miał wspomnieć o operacji tzw. Państwa Islamskiego z użyciem bomby umieszczonej w laptopie.

Według źródeł dziennika, informacje te pozwalają na ustalenie tożsamości, miejsca pobytu informatora, jak również która z sojuszniczych agencji wywiadowczych przekazała te poufne informacje CIA. Rosja zaprzeczyła, by dostała jakiekolwiek tajne informacje. Z kolei Trump na Twitterze oświadczył, że miał "absolutne prawo" dzielić się z Moskwą informacjami dotyczącymi "terroryzmu i bezpieczeństwa lotniczego" - podaje PAP.

Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,01 proc. do 20 979,75 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,33 proc. do 6169,87 pkt. S&P 500 zniżkował o 0,07 proc. 2400,67 pkt.

W przypadku Nasdaq to nowy kolejny rekord zamknięcia dnia dla indeksu. Zadecydował wzrost kursu akcji Microsoft o 2 proc. po tym jak Soros Fund Management - fundusz należący do jednego z najbogatszych ludzi na świecie Georga Sorosa - potroił swój udział w spółce.

Notowania akcji w USA





Pojawiły się mieszane dane makro z gospodarki amerykańskiej. Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA spadła w kwietniu i wyniosła 1,172 mln w ujęciu rocznym wobec oczekiwanych 1,260 mln - podał Departament Handlu USA w komunikacie.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę w USA w kwietniu spadła do 1,229 mln z 1,260 mln poprzednio. Oczekiwano 1,270 mln.

Tymczasem, produkcja przemysłowa w USA w kwietniu wzrosła o 1,0 proc. mdm wyraźnie wyżej od oczekiwań na poziomie 0,4 proc. mdm, po wzroście w marcu o 0,4 proc. mdm. Kwietniowy przyrost produkcji jest największy w skali miesięcznej od trzech lat.

Niższe od prognoz dane - w piątek podano, że inflacja bazowa w USA spadła poniżej 2 proc. po raz pierwszy od października 2015 r. - skłaniają dużych graczy instytucjonalnych do ostrożności w prognozowaniu inflacji i ścieżki podwyżek stóp procentowych.

"Obniżyliśmy nasze subiektywne prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed w czerwcu do 80 proc. z 90 proc. oraz jesteśmy nieco mniej pewni kolejnej podwyżki we wrześniu" - napisali we wtorkowej nocie analitycy Goldman Sachs.

Analitycy zastanawiają się, czy nie zostanie wdrożona operacja redukcji bilansu Fed, wypełnionego kupowanymi za dodrukowane dolary obligacjami, która nie powinna iść w parze z ruchami na stopach.

W poniedziałek z kolei ekonomiści PIMCO obniżyli szacunki inflacji bazowej w USA na koniec 2017 r. do 2,0 proc. z 2,3 proc.