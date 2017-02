Kolejne rekordy na Wall Street dzięki dobrym wynikom spółek

Fot. UPI Photo/eyevine/EAST NEWS

Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi wzrostami głównych indeksów, głównie dzięki dobrym wynikom dużych spółek. Nasdaq Composite osiągnął najwyższy poziom zamknięcia w historii, a w trakcie sesji najwyższą wartość intra-day miał Dow Jones Industrial.

Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,19 proc. do 20 090,29 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,19 proc. do 5674,22 pkt. S&P 500 wzrósł o 0,02 proc. do 2293,08 pkt. Nasdaq miał najwyższy poziom zamknięcia sesji a DJIA na początku dnia giełdowego osiągnął najwyższy kurs intra-day w historii.

Wzrosty indeksów hamowała taniejąca ropa, a wspomagał rosnący dolar. Amerykańska ropa WTI spadła o 1,6 proc. do 52,17 dolara za baryłkę po informacjach o rosnących zapasach w USA i danych o silnym powrocie na rynek producentów łupkowych. To zbiło ceny firm z sektora energii i ograniczyło wzrosty indeksów.

Do wzrostów na DJI najmocniej przyczyniły się notowania Boeinga, a w dół indeks ciągnęły notowania Chevron.

Wśród firm z S&P 500 najlepiej radziły sobie spółki z sektora dóbr konsumenckich, a najgorzej koncerny paliwowe.

Podstawę do utrzymania wysokich poziomów cen akcji dały wyniki spółek. Czwarty kwartał według najnowszych danych Thomson Reuters skończy się szacunkowo 8,2-procentowym wzrostem zysków rok do roku spółek z S&P500.

Umacniał się dolar. Względem euro do 1,0665, czyli o 0,8 proc. Wpływ miał na to powrót obaw odnośnie Grecji, ale również rosnące szanse Maryny Le Pen na wygraną w wyborach we Francji.

Niemal 5 proc. pod kreską znalazły się notowania General Motors, mimo iż zysk spółki w czwarty kwartał okazał się wyższy od oczekiwań.

Po zamknięciu sesji raport kwartalny podał Disney. Spółka wypracowała 1,55 dolara zysku na akcję, więcej niż oczekiwane przez analityków 1,49 dolarów. Przychody koncernu okazały się jednak niższe niż oczekiwano i wyniosły 6,23 mld dolarów, wobec prognoz 6,42 mld dolarów - podaje Polska Agencja Prasowa. Akcje Disneya straciły 0,5 proc.

Do wtorku swoje wyniki za czwarty kwartał 2016 r. podało 60 proc. spółek notowanych na indeksie S&P500, z których 67 proc. zaskoczyło in plus wynikami według analiz Bloomberga.