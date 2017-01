Na Wall Street indeks Dow Jones z nowym rekordem. Dobre wyniki spółek

Fot. AP/FOTOLINK

Po przebiciu psychologicznej granicy 20 tys. pkt. indeks Dow Jones Industrial kontynuował w czwartek powyborczy rajd i zanotował kolejny historyczny rekord. Pozostałe zanotowały tylko lekkie zmiany. Dobre wyniki spółek podtrzymują poziomy cenowe.

Indeks Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,16 proc. do 20.100,35 pkt. S&P 500 zniżkował o 0,07 proc. do 2.296,68 proc. Nasdaq Composite stracił 0,02 proc. i wyniósł 5.655,18 pkt.

Amerykańska giełda kontynuuje powyborcze wzrosty, których tempo wyhamowało w okresie poprzedzającym inaugurację Donalda Trumpa, a na rynku widać podwyższoną skłonność do ryzyka - podaje PAP.

W środę Dow Jones Industrial po raz pierwszy w historii pokonał barierę 20.000 pkt., a S&P 500 i Nasdaq wzrosły do rekordowych poziomów. W czwartek DJI ponownie poszedł w górę, a S&P 500 na moment po raz pierwszy przebił granicę 2.300 pkt.

Na rynku na razie dominuje przekonanie, iż protekcjonistyczna polityka handlowa, którą zwiastują pierwsze decyzje Trumpa, zostanie zrównoważona przez korzystny wpływ wydatków infrastrukturalnych oraz zmiany w prawie podatkowym - informuje PAP.

W czwartek Donald Trump zagroził, iż odwoła zaplanowane na najbliższe dni spotkanie z prezydentem Meksyku, po tym jak ten ostatni skrytykował plany budowy muru na granicy z jego krajem. Później prezydent Meksyku sam odwołał swoje przyszłotygodniowe spotkanie z prezydentem Trumpem.

Wyniki spółek coraz lepsze

Wyniki spółek giełdowych są tym, co przykuwa uwagę inwestorów w równym stopniu jak kolejne zmiany wprowadzane przez nowego prezydenta. Zaktualizowane prognozy Thomson Reuters wskazują na 7-procentowy roczny wzrost wyników netto spółek z S&P500, bo byłoby najwyższym przyrostem od dwóch lat.

Z opublikowanych w czwartek przed sesją danych finansowych 146 spółek aż 69,2 proc. przekroczyło prognozy - podaje Agencja Reutera.

- Jeśli dane ekonomiczne są dobre, zyski spółek są dobre, a rynek nie wygląda jakby traktował negatywnie to co Trump mówi, to nie widzę żadnych powodów do spadków - powiedział Reuterowi Randy Frederick, wiceprezes ds. tradingu i instrumentów pochodnych w Charles Schwab w Austin, w Teksasie.

Do czwartku już 24 proc. spółek notowanych na indeksie S&P 500 podało swoje wyniki, z czego 71 proc. pozytywnie zaskoczyło poziomem zysku. W porównaniu do czwartego kwartału 2015 r. ich zyski wzrosły o 4,7 proc. i były o 1,6 proc. wyższe od szacunków ankietowanych przez Bloomberga analityków.

Po początkowych spadkach nad kreskę wyszły notowania Caterpillar. Zysk spółki w czwarty kwartał uplasował się powyżej konsensusu, a przychody poniżej.

Wyraźnie zyskiwały akcje Comcast. Operator telekomunikacyjny zamierza podwyższyć dywidendę i skupić akcje własne.

Ponad 2 proc. zniżkowały akcje Forda. Producent aut spodziewa się gorszych wyników w 2017 r. niż w ubiegłym roku.

Wyższe od oczekiwań zyski pchają natomiast w górę kurs Biogen.

Po zamknięciu notowań raporty kwartalne przedstawiły Alphabet (zysk 9,36 dolara na akcję, poniżej oczekiwań 9,64 dolara), Intel, Starbucks, PayPal, Microsoft (bez straty Linkedin nieco powyżej oczekiwań), Raytheon, Stanley Black&Decker i Praxair.

Zbliża się posiedzenie Fed

Z danych makro w USA zaskakująco niska okazała się liczba sprzedanych domów na rynku pierwotnym. Nie miało to jednak przełożenia na rynek.

Najważniejsze dane makro w USA w tym tygodniu zostaną opublikowane w piątek - oczekuje się, że pierwsze wyliczenie PKB USA za IV kw. wskaże na 2,2-proc. wzrost (w ujęciu zanualizowanym).

Powoli uwaga rynków kieruje się również ku najbliższej środzie, kiedy Rezerwa Federalna ogłosi pierwszą w 2017 r. decyzję ws. stóp procentowych. W centrum uwagi znajdzie się ton komunikatu i wskazówki względem ścieżki podwyżek w tym roku, gdyż rynek nie spodziewa się, by Fed podjął w przyszłym tygodniu decyzje ws. kosztu pieniądza w USA. Jastrzębi wydźwięk komunikatu może umocnić oczekiwania na podwyżkę stóp już w marcu. Obecnie rynek przypisuje 52-proc. prawdopodobieństwo podwyżce stóp właśnie w marcu wobec 75-proc. w czerwcu.

Na rynku walutowym umacnia się dolar. Kurs EUR/USD spadł poniżej 1,07, o 1 proc. względem maksimów z czwartkowej sesji. W ostatnich dniach kurs eurodolara poruszał się w okolicach blisko 2-miesięcznych minimów, dochodząc do 1,08.

W górę pnie się kurs USD/JPY. W nocy kwotowanie tej pary zbliżyło się do 113, lecz od tego czasu kurs USD/JPY wzrósł do ok. 114,6, w górę o 1,5 proc.

Po południu na dwutygodniowych maksimach znalazły się notowania ropy naftowej. Baryłka WTI w dostawach na marzec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 53,8 USD, w górę o 2,1 proc. Brent w dostawach na marzec w Londynie kosztuje 56,4 USD za baryłkę, w górę o 2,3 proc. Rynek dyskontuje informacje dochodzące z państw zrzeszonych w OPEC, iż mocno przestrzegają one postanowień porozumienia o ograniczeniu produkcji surowca, które obowiązuje od początku stycznia. (PAP)