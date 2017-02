Wyższe ceny, monopol państwa na sprzedaż, zakup dozwolony od 20 lat. Pribałtyki chcą walczyć z alkoholem

Fot. pixaby

Bałtyckie kraje zaostrzają przepisy dotyczące alkoholu. Podwyżki akcyzy to najmniejszy z problemów. W grę wchodzą też limity na wwóz wódki czy państwowe monopole na sprzedaż alkoholu.

Władze trzech bliskich nam rynków wzięły się za branżę alkoholową - pisze "Puls Biznesu".. Z jednej strony pojawiła się nadzieja, że więcej kupią u nas, a z drugiej - obawa, że kolejne zapowiedzi władz Litwy, Łotwy i Estonii posłużą za inspirację polskim władzom.

Od marca wzrasta wysokość akcyzy na Litwie - wina ponad dwukrotnie, podobnie jak wzmacnianych (acz jeszcze nie wysokoprocentowych) trunków. W przypadku piwa podatek będzie inaczej przeliczany, co może oznaczać nawet kilkukrotnie wyższą stawkę. Dla 100-procentowego alkoholu etylowego akcyza wzrośnie o 23 proc. To tylko jedno ze zmartwień biznesu. Drugie - w fazie planów - to sieć państwowych sklepów sprzedających alkohol.

- Minister zdrowia poinformował nas, że rząd ma ambitny plan zmniejszenia konsumpcji alkoholu o połowę, a jednym ze sposobów jest ograniczenie liczby miejsc jego sprzedaży. Potrzebujemy konkretów, nie wiemy, jak to wszystko ma funkcjonować - powiedział dziennikarzom portalu l24.lt Valdas Sutkas, szef Lietuvos Verslo Konfederacija, związku zrzeszającego litewski biznes.

Dziennikarze portalu przypominają, że wcześniej minister mówił o terminie tych zmian - ma to być 2018 r. Kolejne propozycje litewskich urzędników to podwyższenie wieku, od którego będzie można kupić alkohol, od 20. roku życia, ostrzeżenia na butelkach i zakaz reklamy.

W marcu nastąpi też kolejna tura podwyżek akcyzy na Łotwie. Mniej drastyczna niż w przypadku Litwy, ale kolejny wzrost zaplanowano na marzec 2018 r.

O dwuetapowej solidnej podwyżce akcyzy na alkohol niskoprocentowy mówią Estończycy - w przypadku piwa ma to być 65 proc. więcej od lipca tego roku, a do 2020 r. akcyza ma w sumie wzrosnąć o 166 proc. Stawki wzrosły już na początku tego roku. Estoński handel martwi się, że straci przez to licznych klientów z Finlandii.

Estończycy mają jednak zakusy nie tylko regionalne. Jevgeni Ossinovski, minister zdrowia i pracy, chce ograniczenia liczby trunków przewożonych przez granice krajów UE. Jak donosi news.err.ee, ma to być jeden z elementów estońskiej prezydentury w UE, którą kraj obejmie w połowie roku.