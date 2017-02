"Biała księga" Brexitu opublikowana. "Dokument niewiele mówi"

Fot. PAP/EPA

Zgodnie z obietnicą złożoną przez premier Theresę May, brytyjski rząd opublikował w czwartek oficjalny dokument określający strategiczne plany dotyczące Brexitu - podaje BBC. Tzw. "Biała księga" wykłada 12 priorytetów rządu związanych z opuszczeniem Unii Europejskiej.

Aktualizacja 15:16

David Davis, członek rządu desygnowany do spraw związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, stwierdził, że "najlepsze dni poza Unią, są jeszcze przed nami".

Z kolei Partia Pracy oceniła, że dokument niewiele mówi i został przygotowany zbyt późno, by mieć znaczenie.

Publikacja dokumentu jest skutkiem presji polityków z Izby Gmin, którzy zagrozili, że jeśli rząd nie poda tych informacji do publicznej wiadomości, to rozpoczną się antyrządowe protesty.



Wśród głównych celów zapisanych w "Białej księdze" jest m.in. kontrola migracji oraz "przejęcie kontroli nad własnymi prawami". Dokument określa też, co rząd zamierza osiągnąć w negocjacjach z UE. Wśród priorytetów jest też wycofania się Wielkiej Brytanii z jednolitego rynku i unii celnej oraz negocjowanie nowej umowy o wolnym handlu.

Kolejny punkt to szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii i brytyjskich emigrantów we Wspólnocie.

Jak podaje Bloomberg, rząd premier May chce też, by Londyn pozostał centrum finansowym dla Europy tak, jak dotychczas. W związku z tym, Wielka Brytania będzie dążyć do utrzymania jak najbardziej nieskrępowanego handlu usługami finansowymi z Unią Europejską.



"Sektor usług finansowych jest ważnym elementem gospodarki europejskiej, w znacznym stopniu przyczynia się do finansowania i rozwoju europejskiego biznesu" - Bloomberg przytacza fragment z opublikowanego w czwartek rządowego dokumentu. "W interesie Wielkiej Brytanii oraz UE jest, by usługi te były kontynuowane w celu uniknięcia rozdrobnienia rynku i ewentualnych zakłóceń".

W środę, brytyjski rząd wygrał w parlamencie pierwsze głosowanie w sprawie Brexitu. Izba Gmin zagłosowała za tym, by legislacja pozwalająca premier Theresie May na formalne rozpoczęcie procedury występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej została skierowana do komisji.

Tym samym zakończył się drugi dzień debaty na ten temat. Prace w komisji i trzecie czytanie odbędą się w przyszłym tygodniu. Kolejne czytanie zaplanowano 8 lutego. Potem jeszcze zgodą na Brexit musi wyrazić Izba Lordów.