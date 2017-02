Brytyjski rząd wygrywa w parlamencie. Na szali Brexit

Fot. Reporters/REPORTER

Brytyjski rząd wygrał w parlamencie pierwsze głosowanie w sprawie Brexitu. Izba Gmin zagłosowała za tym, by legislacja pozwalająca premier Theresie May na formalne rozpoczęcie procedury występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej została skierowana do komisji.

Tym samym zakończył się drugi dzień debaty na ten temat, czy rządowy projekt w tej sprawie odrzucić czy skierować do komisji. Prace w komisji i trzecie czytanie odbędą się w przyszłym tygodniu. Kolejne czytanie będzie miało miejsce 8 lutego. Potem jeszcze zgodą na Brexit musi wyrazić Izba Lordów.

Izba Gmin poparła rządowy projekt ustawy upoważniającej premier Theresę May do rozpoczęcia procedury wyjścia z Unii Europejskiej. Za rządowym wnioskiem zagłosowało 498 posłów, głównie rządzącej Partii Konserwatywnej, i część deputowanych głównej partii opozycyjnej, Partii Pracy, z jej liderem Jeremym Corbynem. Przeciwko Brexitowi zagłosowało 114 posłów, w tym przedstawiciele Szkockiej Partii Narodowej i Liberalnych Demokratów, a także część polityków Partii Pracy.

W styczniu Sąd Najwyższy orzekł, że rząd nie może samodzielnie uruchomić artykułu pięćdziesiątego Traktatu Lizbońskiego i że potrzebna będzie uprzednia zgoda posłów i lordów.

Co dalej?

Komisja będzie obradować od szóstego do ósmego lutego. Ósmego lutego odbędzie się w Izbie Gmin trzecia debata, zakończona głosowaniem nad skierowaniem projektu do Izby Lordów.

Brytyjski rząd deklaruje, że chce formalnie rozpocząć Brexit do końca marca, a wtorkowy "Times" pisze, że w Londynie rozważany jest termin 9 marca, podczas szczytu Rady Europejskiej. Więcej czytaj TUTAJ.

Brexit - na jakich warunkach?

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May opowiedziała się za tzw. "twardym Brexitem". To znaczy, że Wyspiarze chcą wystąpić ze wspólnego rynku i kontrolować imigrację do Wielkiej Brytanii. May jest przekonana, że jej kraj po wyjściu ze Wspólnoty będzie dobrym sąsiadem UE. O szczegółach planu May można przeczytać tutaj.