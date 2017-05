Komisja Europejska dla money.pl: roamingowe cenniki polskich operatorów mogą być niezgodne z rozporządzeniem

Niektóre cenniki polskich operatorów mogą nie być zgodne z zasadą "roam like at home", a jeśli operatorzy nie zmienią swojej praktyki, interweniować powinien Urząd Komunikacji Elektronicznej. Takie stanowisko w sprawie nowych cenników roamingowych polskich operatorów przesłało money.pl biuro prasowe Komisji Europejskiej.

Jak wcześniej pisaliśmy, trzech na czterech działających w Polsce operatorów telefonii komórkowej nie zastosowało się w pełni do unijnych przepisów całkowicie znoszących opłaty roamingowe od 15 czerwca. Pełną zgodność z zasadą "roam like at home" wykazał tylko Orange.

Nowe cenniki sieci Play, T-Mobile i Plus wprowadzają bezpłatne połączenia w innych krajach Unii Europejskiej, ale tylko w ramach określonej rocznej puli minut. Po przekroczeniu puli za każdą minutę naliczana ma być opłata.

Money.pl w poniedziałek rano zwrócił się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Komisji Europejskiej z prośbą o ocenę, czy praktyka polskich operatorów nie stanowi naruszenia unijnego rozporządzenia "roam like at home", które zakłada brak jakichkolwiek opłat czy limitów usług.

Po wielokrotnych próbach kontaktu z naszej strony, UKE dopiero wieczorem przesłał nam krótką odpowiedź, z której wynika na razie jednak tylko to, że jego stanowisko mamy poznać dopiero we wtorek:

"Urząd Komunikacji Elektronicznej za pośrednictwem Zespołu Prasowego przekaże Państwu odpowiedzi w tym ważnym dla konsumentów temacie po ostatecznym uzgodnieniu stanowisk wszystkich zaangażowanych stron. Odpowiedz otrzymają Państwo jutro" - czytamy w mailu do money.pl.

Komisja Europejska: praktyki niezgodne z nowymi zasadami

Także dopiero wieczorem otrzymaliśmy wiadomość z biura prasowego polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, ale w tym przypadku mamy już jakiś konkret. W skrócie: Bruksela wstępnie stwierdza, że polscy operatorzy mogą działać niezgodnie z rozporządzeniem "roam like at home", a jeśli to zostanie potwierdzone, Komisja Europejska wzywa UKE do podjęcia interwencji.

"Przyglądamy się konkretnym przypadkom z Polski. Wydaje się (choć to jeszcze niepotwierdzone), że niektóre nowe cenniki nie są zgodne z zasadą "roam like at home" - czytamy w anglojęzycznym komunikacie.

Jakie zapisy nowych cenników mogą być niezgodne z rozporządzeniem? Komisja Europejska wymienia trzy przesłanki:

1. Nielimitowane w kraju połączenia i SMS-y powinny być nielimitowane także w roamingu, więc jakikolwiek limit ilościowy (np. 500 minut rocznie) nie jest zgodny z nowymi zasadami.

2. Nielimitowane dane (lub dane w konkurencyjnej cenie) mogą mieć ograniczenia ilościowe w roamingu. Po przekroczeniu tego limitu mogą być naliczane drobne opłaty (ale nie wyższe niż stawki hurtowe 7,7 euro za gigabajt plus VAT). W przypadku miesięcznego planu taryfowego limit ten powinien także być miesięczny, a nie roczny. Powinien być także skalkulowany zgodnie z wprowadzaną regulacją.

3. Opłata za minutę, którą ogłosił jeden z operatorów (29 gr/min, czyli 7 eurocentów) jest powyżej dozwolonego poziomu 3,2 eurocenta plus VAT. Opłata powinna być naliczana tylko w przypadku wykrycia nadużycia za pomocą mechanizmu kontrolnego.

Biuro prasowe Komisji Europejskiej kończy swój komunikat ostrzeżeniem, że jeśli dany polski operator nie zaprzestanie takiej praktyki, UKE będzie musiał interweniować i zażądać dostosowania się do nowych zasad. "Jeśli operator nie zaprzestanie łamania nowych zasad, UKE będzie musiał zastosować przewidziane polskim prawem sankcje" - pisze KE.