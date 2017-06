Ameryka odrzuca paryskie porozumienie klimatyczne. Trump stawia USA w jednym szeregu z Syrią i Nikaraguą

Prezydent USA Donald Trump ogłosił decyzję ws. paryskiego porozumienia klimatycznego. USA wycofuje się z podpisanego zaledwie 1,5 roku temu zobowiązania. - Porozumienie paryskie jest "w najwyższym stopniu niekorzystne dla USA, działa natomiast na korzyść innych krajów - stwierdził prezydent USA.

- Poczynając od dzisiaj USA zaprzestaną implementacji porozumień paryskich" - powiedział Donald Trump. Dodał, że "amerykańscy pracownicy, których kocha " płacą cenę za postanowienia wynikające z tego traktatu w postaci kosztów, utraty miejsc pracy i ograniczenia produkcji w niektórych sektorach gospodarki.

O zamiarze wycofania Ameryki z zawartego w grudniu 2015 roku porozumienia paryskiego media huczały już od blisko tygodnia. Axios Media podały w sobotę, powołując się na trzy niezależne źródła w administracji prezydenckiej, że Donald Trump powiadomił już najbardziej zaufanych pracowników o zamiarze wycofania się z podpisanego w grudniu 2015 r. w Paryżu porozumienia ONZ o przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

Dziś w Ogrodzie Różanym przy Białym Domu zapadła decyzja, którą zwiastowały niezwykle trudne rozmowy w tej sprawie między Donaldem Trumpem i pozostałymi przywódcami państw wchodzących do grupy G7. Trump bowiem odmówił zobowiązania się do realizacji postanowień przełomowego porozumienia paryskiego o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Zostało podpisane w grudniu 2015 r. przez 195 państw w celu utrzymania wzrostu średniej temperatury światowej poniżej 2 stopni Celsjusza do roku 2100. Wymagało ratyfikacji ze strony co najmniej 55 państw, które łącznie wytarzają 55 proc. globalnych zanieczyszczeń.

Trump niejednokrotnie wyrażał swój sprzeciw wobec postanowień umowy paryskiej podpisanej w ramach konwencji ONZ o przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, uznając przyjęte w niej założenia za zbyt kosztowne dla USA.

Prezydent USA "uparcie twierdził, że środowisko jest dla niego bardzo, bardzo ważne, ale jednocześnie jasno dał do zrozumienia, że cele dotyczące środowiska zatwierdzone przez poprzednią administrację Baracka Obamy są zbyt kosztowne dla amerykańskiej gospodarki" - napisał w komentarzu po spotkaniu na szczycie w Taorminie dziennik "Financial Times".

Ten argument nie przekonuje m.in. słynnego doradcy prezydenta Trumpa. Decyzji sprzeciwia się Elon Musk. Założyciel PayPala i Tesli oraz jeden z najbogatszych ludzi na świecie powiedział, że jeśli Trump wycofa się z porozumienia klimatycznego, to on przestanie doradzać prezydentowi USA. Informację taką podał na swojej stronie internetowej magazyn "Fortune".

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain