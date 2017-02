Bruksela ścina prognozę wzrostu PKB dla Polski. Dla całej UE lepsze rokowania

Fot. Andrzej Wawok/Reporter

Polski produkt krajowy brutto wzrósł w 2016 roku o 2,8 proc., a w 2017 roku wzrośnie o 3,2 proc. - oceniła Komisja Europejska w najnowszych prognozach gospodarczych. W listopadzie 2016 roku Bruksela prognozowała wzrost o 3,1 proc. w 2016 r. i o 3,4 proc. w 2017 r.

Aktualizacja 12:24

To oznacza, że w tym roku polska gospodarka będzie rozwijać się wolniej niż unijni analitycy przewidywali pod koniec ubiegłego roku (spadek o 0,2 proc.). Ze wzrostem gospodarczym na poziomie 3,2 pro. PKB Polska będzie na szóstym miejscu w całej Unii Europejskiej. To poprawa o dwie lokaty w porównaniu z poprzednimi prognozami. Liderem we Wspólnocie pod tym względem pozostaje Rumunia, gdzie PKB będzie na poziomie 4,4 procent.

Według opublikowanych w poniedziałek prognoz w 2018 roku polski PKB wzrośnie o 3,1 proc.

Niższy wzrost niż prognozowany jesienią jest przede wszystkim konsekwencją spadku inwestycji o 5,5 proc. w 2016 r. Zdaniem KE jest to związane ze słabym tempem realizacji projektów finansowanych z unijnych środków strukturalnych w nowym okresie programowania, a także z większą niepewnością co do polityki i regulacji.

Głównym motorem wzrostu PKB w Polsce była w 2016 r. prywatna konsumpcja, która wzrosła o 3,6 proc. dzięki wzrostowi realnych wynagrodzeń, rosnącemu zatrudnieniu oraz większym transferom socjalnym - ocenia KE.

Bruksela podała także dane o deficycie polskich finansów publicznych w 2016 roku. Wyniósł on 2,3 proc. PKB i był najniższy od 2007 roku. Według Komisji w 2017 r. deficyt wyniesie 2,9 proc. PKB, zaś w 2018 r. - 3 proc. PKB.

W poprzedniej, jesiennej prognozie KE szacowała, że w 2016 r. deficyt polskich finansów wyniesie 2,4 proc. PKB, a w 2017 r. 3 proc. PKB.

Według Komisji na wzrost deficytu w 2017 roku wpłynie obniżenie wieku emerytalnego w Polsce, a także pierwszy pełny rok wypłacania wprowadzonego w ubiegłym roku zasiłku na dzieci 500+. Prognozuje się także silny wzrost inwestycji publicznych. Skutki tych działań zostaną złagodzone przez utrzymanie wyższych stawek VAT, które według początkowych planów miały zostać obniżone w 2016 r.

Komisja szacuje, że w 2016 r. bezrobocie w Polsce wyniosło 6,3 proc. (według metodologii Eurostatu), w 2017 r. spadnie do 5,6 proc., zaś w 2018 r. - do 4,7 proc. Jednocześnie KE przewiduje szybszy wzrost płac.

Oczekuje się, że wzrost zatrudnienia w Polsce w 2017 r. będzie wolniejszy (wyniesie 0,3 proc.), a w 2018 r. się zatrzyma. Wynika to ze zmniejszającej się liczby osób w wieku produkcyjnym oraz - jak ocenia KE - "niektórych kroków politycznych", zniechęcających do udziału w rynku pracy. Te kroki to obniżenie wieku emerytalnego od października 2017 r. oraz wprowadzenie zasiłku na dzieci w kwietniu 2016 r.

W szczególności osoby o niskich kwalifikacjach będą mieć słabszą motywację do udziału w rynku pracy. Czasowa imigracja zarobkowa może zwiększyć podaż siły roboczej oraz elastyczność rynku pracy - ocenia KE.

"W niektórych sektorach podaż siły roboczej może stać się barierą dla wzrostu, jeżeli np. planowane wprowadzenia przez UE reżimu bezwizowego dla obywateli Ukrainy ograniczy ich zainteresowanie podejmowaniem tymczasowej pracy w Polsce" - twierdzi Komisja.

W pierwszych miesiącach 2017 r. nastąpi wzrost inflacji do około 2 proc., głównie wskutek rosnących cen energii i żywności. KE szacuje, że na koniec 2018 r. inflacja w Polsce pozostanie poniżej 2,9 proc.

Strefa euro i Unia lekko w górę

Gospodarka strefy euro będzie się rozwijała w tempie 1,6 proc. w tym roku i 1,8 proc. w przyszłym - prognozuje Komisja Europejska, rewidując tym samym w górę swoje przewidywania z jesieni. PKB całej UE ma się zwiększyć w tym roku o 1,8 proc.

Jesienią Komisja szacowała, że dynamika rozwoju gospodarczego w Eurolandzie wyniesie 1,5 proc. w tym roku i 1,7 proc. w przyszłym. Teraz prognoza jest wyższa o 0,1 punktu procentowego dla obu lat.

Jeszcze bardziej poprawiły się przewidywania dla całej UE, której dynamika PKB ma wynieść 1,8 proc. w tym i w przyszłym roku wobec prognozowanych jesienią 1,6 proc. na rok 2017 i 1,8 proc. na 2018 rok.

"Ożywienie gospodarcze w Europie ma się utrzymywać w tym i w przyszłym roku. Po raz pierwszy od prawie dekady, gospodarki wszystkich krajów członkowskich mają rosnąć w całym okresie, którego dotyczą prognozy, czyli w 2016, 2017 i 2018 roku" - podkreśliła Komisja.