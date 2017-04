Wybory prezydenckie we Francji. Whirlpool przenosi produkcję do Polski, ale Emmanuel Macron nie rwie szat

Fot. AFP/EAST NEWS 06.03.2017, Amiens. Jeden z pracowników fabryki Whirlpool.

Whirlpool, amerykański gigant branży AGD, przenosi produkcję z Amiens we Francji do Łodzi, likwidując 280 etatów. Najpoważniejszy kandydat na prezydenta Francji, Emmanuel Macron nie zamierza w żaden sposób interweniować. - To byłaby czysta demagogia - ocenia.

Whirpool ogłosił decyzję o zamknięciu zakładu produkującego pralko-suszarki na północy Francji w styczniu, tłumacząc, że zakład jest trwale nierentowny. Pogłoski o zamknięciu fabryki krążyły od dłuższego czasu, a według nieoficjalnych informacji francuska filia Whirlpoola przynosiła co roku straty w wysokości nawet 10 mln euro.

- Co mam zrobić? Stanąć na ciężarówce i obiecać, że jak wygram, to fabryka nie zostanie zamknięta? Wiemy, że to nieprawda - stwierdził Macron w czwartek, pytany o sprawę Whirlpoola w telewizji France 2. - Spotykanie się z pracownikami przed kamerami w czasie kampanii byłoby demagogią - ocenił Macron.

Kandydat niezależny, który według sondaży może liczyć na niemal pewne zwycięstwo w zbliżających się wyborach prezydenckich, zrobił w ten sposób przytyk do obecnego prezydenta François Hollande'a. Jeszcze jako kandydat, w 2012 roku wdrapał się na ciężarówkę związkowców i zapewniał, że nie dopuści do zamknięcia zakładów metalurgicznych ArcelorMittal w Florange. Hollande wybory wygrał, a zakład został zamknięty w 2013 r.

Emmanuel Macron, który sam pochodzi z Amiens, a nawet sprawował funkcję ministra gospodarki za Hollande'a, wyraźnie odcina się od socjalistycznych inklinacji swojego niedawnego patrona. Jest też pierwszym od wielu lat poważnym politykiem francuskim, który obiecuje podwyższenie konkurencyjności francuskiego rynku pracy i domaga się większej elastyczności w zwalnianiu pracowników.

Podejrzenie, że zamknięcie fabryki Whirlpoola w Amiens jest praktycznie przesądzone, przerodziło się w pewność, gdy osobom pracującym na czasowych kontraktach nie przedłużano umów. Co więcej, z firmy pod koniec ubiegłego odszedł dyrektor, który od wielu lat sprzeciwiał się planom likwidacji francuskiej filii i przeniesienia produkcji w inne miejsce w Europie.

W ciągu ostatnich piętnastu lat liczbę pracowników z tysiąca trzystu ograniczono do dwustu dziewięćdziesięciu. Koncern ma dwie filie w Europie - w Yate w Anglii i w Amiens. Według niepotwierdzonych informacji francuska filia przynosiła co roku straty w wysokości do 10 milionów euro.

Teraz nowa linia produkcji zostanie uruchomiona w Łodzi. Interwencja francuskiego rządu i deputowanych nie przyniosła rezultatu i dyrekcja nie zmieniła swojej decyzji.

Whirlpool Corporation to największy z producentów dużego sprzętu AGD na świecie, który w 2016 r. osiągnął sprzedaż roczną w wysokości ok. 21 mld USD, zatrudniał 93 tys. pracowników i posiadał 70 zakładów produkcyjnych i badawczych ośrodków technologicznych.

W regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) koncern zatrudnia ok. 24 tys. pracowników, prowadzi sprzedaż w ponad 30 krajach oraz posiada zakłady produkcyjne i badawcze ośrodki technologiczne na terenie 8 krajów. Whirlpool EMEA to segment operacyjny Whirlpool Corporation.