10. Forum Inwestycyjne: Laureaci konkursów Startup Award 2017 i Robot Show 2017

10. Forum Inwestycyjne w Tarnowie zwieńczyła Uroczysta Gala podczas której poznaliśmy laureatów konkursów Startup Award oraz Robot Show – Zbuduj swojego robota!

Konkurs Startup Award organizowany po raz trzeci z myślą o osobach kreatywnych, szukających środków na realizację swoich nowatorskich pomysłów. Celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk z dziedziny innowacji. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 112 innowacyjnych firm z Polski, Ukrainy, USA oraz Słowacji. Projekty wyselekcjonowane zostały przez analityków Startup HUB Poland. Partnerem Konkursu Startup Award 2017 był PKN ORLEN.

Kapituła Konkursu, uwzględniając również głosy oddane przez publiczność, przyznała nagrodę główną i czek na 50 tys. zł. spółce SiDLY Care z Warszawy. Jest to innowacyjna firma, która inicjuje nowe trendy w telemedycynie w Polsce i Europie. SiDLY Care to innowacyjna technologia telemedyczna, pozwalająca normalnie funkcjonować rodzinom z problemami demencyjnymi, oraz w przyszłości osobom chorym na epilepsję. Przy wykorzystaniu autorskich algorytmów, oraz sieci neuronowych udało sie? stworzyc? cały system oparty na urządzeniu wearable (pierwsza w Europie certyfikowana medycznie opaska telemedyczna?) i zdalnym monitoringu parametrów życiowych.

Niezależnie od miejsca pobytu chorego, jego opiekun ma stały podgląd na parametry życiowe podopiecznego i odbiera sygnały alarmowe: sos, upadek, przekroczenie strefy. Technologia została doceniona przez europejskich i izraelskich ekspertów zyskując wiele wyróżnień i coraz więcej klientów.

„Przy ocenie zastanawialiśmy się, co powinniśmy brać pod uwagę, jakie są najważniejsze kryteria. Odpowiedź jest dość banalna: chodzi o to, byśmy byli zdrowsi, szczęśliwsi, zadowoleni z życia. Myślę, że nagroda dla projektu SiDLY Care, zajmującej się dostarczaniem poczucia bezpieczeństwa, zasługuje na główną nagrodę – uzasadniał Piotr Pietrzak ze Startup Hub Poland – Partnera Merytorycznego Forum.

„Stworzyłem technologię, która pomaga ludziom, a ta nagroda przyczyni się do tego, że nasze technologia będzie jeszcze bardziej dostępna. Chcemy poszerzyć zastosowanie naszego produktu dla dzieci chorych na epilepsję, i mam nadzieję, że te pieniądze pozwolą nam sfinansować dalszą pracę nad tym projektem” – powiedział odbierając nagrodę Michał Pizon, współzałożyciel SiDLY Care.

Drugą nagrodą (30 tys. zł.) trafiła do firmy PelviFly. Na podstawie badań m.in. nad barierami w podejmowaniu leczenia przez kobiety mające problemy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu oraz w ramach współpracy z inżynierami ze Stanford University narodził się pomysł wykorzystania nowych technologii do prowadzenia zdalnego treningu mięśni dna miednicy. Po dwóch latach badań klinicznych oraz współpracy z kobietami, przy wsparciu Anielic Biznesu skupionych wokół Fundacji Sieci Przedsiębiorczych Kobiet udało się wypracować kompleksowe, efektywne i skuteczne rozwiązanie – PelviFly.

Trzecią nagrodą (20 tys. zł.) została uhonorowana spółka FeetSafety, która specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży hotelarskiej i SPA. Produkty firmy zapewniają podwyższenie bezpieczeństwa oraz poczucia komfortu i luksusu gościom obiektów. Firma feetsafety usprawniła działanie używanego dotąd asortymentu w obiektach użyteczności publicznej i wprowadzając nowe standardy stała się światowym liderem w dziedzinie ochrony i pielęgnacji stóp.

Do rywalizacji w konkursie dla młodych konstruktorów – Robot Show – Zbuduj Swojego Robota! przystąpiło 13 zespołów studenckich i licealnych. Celem Konkursu jest popularyzacja robotyki wśród studentów i młodzieży oraz propagowanie zainteresowania nowymi technologiami i naukami ścisłymi. Pula nagród wynosiła 10 000 zł. Honorowy Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

"Komisja konkursowa brała pod uwagę trzy kryteria. Pierwsze z nich to zaawansowanie logiczne, nowoczesność konstrukcji robota, sposób sterowania. Drugim kryterium był wkład pracy autora robota. Trzecim zaś wizja, możliwości i szanse zastosowania tego robota" – wymieniał Stanisław Kowalski, rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Zwycięzcą Konkursu Robot Show 2017 został Robot Podwodny „Wiatka” zespołu konstruktorskiego spółki Bisonte, spin-offa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w składzie: Sebastian Dawid Olędzki, inż. Jakub Grabek, inż. Łukasz Sadowski. Opiekunami naukowymi są dr Wiesław Olędzki oraz dr inż. Daniel Prusak." Unikalne właściwości robota (bardzo duży udźwig i modułowość konstrukcji) pozwalają mu wykonywać prace zarezerwowane dotychczas dla nurków, a będące niebezpieczne bądź trudne z uwagi na szczególne warunki danego zbiornika wodnego takie jak zanieczyszczenie i duże prędkości przepływu wody.

W porównaniu do innych robotów podwodnych, „Wiatka” oferuje daleko idącą modułowość, dotyczącą możliwego do zamontowania wyposażenia. uwagi na możliwość kontroli położenia środka jej masy w bardzo dużym zakresie. Cechą wyjątkową w skali światowej jest ich zewnętrzny montaż i neutralna pływalność, co pozwala na dowolne zwiększanie ich ilości bez zmniejszania możliwego do zabrania ładunku.

Po odebraniu nagrody – czeka na 10 tys. zł. - Sebastian Olędzki dodał, że zespół zamierza zainwestować wygraną w dalszy rozwój tak żeby być w stanie zaprezentować wszystkie zalety przedstawicielom przemysłu w docelowym środowisku.

„Warto brać udział w Konkursie Robot Show. Ponadto, czymś, co może okazać się nagrodą jeszcze ważniejszą, niż nagroda pieniężna, jest możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami przemysłu, do których cały czas chcemy dotrzeć” – powiedział autor zwycięskiego robota po zakończeniu 10. Forum Inwestycyjnego w Tarnowie.

Informacja prasowa