Program 400+ dla byłych opozycjonistów. O dożywotnie świadczenie może starać się nawet 300 tys. osób

Fot. PAP/Stanisław Rozpędzik Krzyż Wolności i Solidarności gwarantuje prawo do świadczenia dla opozycjonistów

402,72 zł co miesiąc, do końca życia. Takie świadczenie wkrótce będą otrzymywać wszystkie osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Takich osób dzisiaj jest tylko 2877, ale autorzy podpisanej już przez prezydenta ustawy oszacowali, że uprawnionych do takiego statusu może być nawet 300 tys. osób.

Podpisana 6 lipca przez Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych zakłada, że świadczenie będzie wypłacane bez względu na status materialny beneficjenta.

To najważniejsza różnica w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, które przewidują wypłacanie świadczenia w wysokości 402,72 zł tylko tym działaczom antykomunistycznym, którzy spełniają określone kryterium dochodowe.

Mało tego, obecne świadczenie co do zasady wypłacane jest maksymalnie przez rok, a prawo do 5-letniego lub bezterminowego świadczenia jest przyznawanie uznaniowo tylko w wyjątkowych przypadkach.

Nowe świadczenie będzie teraz wypłacane bezterminowo wszystkim osobom o statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Jedyny warunek? Osiągnięcie wieku emerytalnego lub uzyskanie uprawnień do renty.

Świadczenie pieniężne dla byłych opozycjonistów otrzymuje dzisiaj zaledwie około 300 osób. To zaledwie niewielki ułamek liczby beneficjentów, którą przyjęli twórcy ustawy z 2015 roku. Szacowano wówczas, że osób uprawnionych do świadczenia może być nawet 9 tys. W budżecie na 2016 rok przewidziano na ten cel 50 mln zł, co okazało się wielokrotnie za wysoką kwotą.

Nadanie prawa do świadczenia bez względu na dochody znacznie rozszerzy listę beneficjentów. Jak duża może być to liczba?

Jak dowiedział się serwis money.pl, według stanu na 7 lipca 2017 r., Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdsKiOR) status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznał 2877 osobom.

Jak wskazali autorzy nowej ustawy, osób uprawnionych do statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej jest obecnie od 150 do 300 tysięcy.

Nie wiadomo jednak, jakiej liczby beneficjentów pomocy pieniężnej spodziewają się twórcy nowych przepisów. Z oceny skutków regulacji z zeszłego roku wynika, że roczne wydatki na świadczenia po zniesieniu kryterium dochodowego "w perspektywie kilku lat" wzrosną do około 144 mln zł rocznie.

Działaczom opozycji antykomunistycznej przyznano też prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Co więcej. przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty osoby uprawnionej okresy osadzenia w więzieniach i okresy internowania uwzględniane będą w wymiarze podwójnym.

Nowe przepisy przewidują też zmianę zasad przyznawania dodatkowej pomocy finansowej. Jednorazowa pomoc w szczególnych przypadkach może wynieść nawet 300 proc. najniższej emerytury. Możliwa jest też pomoc okresowa do sześciu miesięcy, w wysokości 100 proc. najniższej emerytury miesięcznie.

Czy mozna poznać nazwiska osób, które uzyskały status działacza opozycji lub osoby represjonowanej? Jak się okazuje - nie, ponieważ lista osób, którym przyznano taki status, jest niejawna. - Nie ma możliwości wglądu do listy imiennej tych osób - mówi Jolanta Plieth-Cholewińska, szefowa działu prasowego UdsKiOR. Jak wyjaśnia, wynika to z przepisów o ochronie danych osobowych.