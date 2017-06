GUS: 500+ to co szósta złotówka w budżetach rodzin. Dochody i wydatki Polaków mocno w górę

Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER

Świadczenie Rodzina 500+ stanowiło przeciętnie 16,8 proc. dochodów rozporządzalnych na osobę w rodzinach, które je pobierały - wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Według najnowszych danych w ubiegłym roku mocno rosły zarówno dochody, jak i wydatki Polaków.

Przeciętny miesięczny dochód tzw. rozporządzalny na osobę wyniósł w 2016 r. 1 tys. 475 zł i był wyższy o 7 proc. w porównaniu z 2015 r. jeśli uwzględnić deflację - podał w piątek GUS. Na konsumpcję wydawaliśmy o 4,5 proc. realnie więcej niż rok wcześniej.

Małżeństwa z trójką lub większą liczbą dzieci nadal znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, jednak w 2016 r. wystąpiła wyraźna poprawa ich sytuacji dochodowej. "W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w tych gospodarstwach aż o 25,2 proc." - podał GUS.

W gospodarstwach domowych, które pobierały świadczenie 500+, udział tego świadczenia w ich dochodzie wynosił 16,8 proc., z czego w miastach 15,4 proc. a na wsi 18,5 proc.

Najniższe dochody rozporządzalne były w województwie podkarpackim - 76,9 proc. średniej krajowej, a najwyższe w mazowieckim - 120,8 proc. średniej krajowej.

GUS poinformował też, że przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2016 r. osiągnęły wartość 1 tys. 132 zł i były realnie wyższe o 4,3 proc. od wydatków z roku 2015.

Na towary i usługi konsumpcyjne wydawaliśmy średnio 1 tys. 83 zł, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w stosunku do 2015 r. (w 2015 r. wzrost realny wydatków i wydatków konsumpcyjnych wyniósł ok. 2 proc.).

Rodziny, które pobierają 500 zł na dziecko, większy niż pozostali procent swojego dochodu wydawały w przeliczeniu na osobę na rekreację i kulturę, transport, żywność i obuwie, a mniej na zdrowie i użytkowanie mieszkania.

Nominalnie (bez uwzględnienia deflacji) wydatki gospodarstw domowych wzrosły o 3,7 proc. O aż 8,7 proc. więcej niż w poprzednim roku wydawaliśmy na restauracje i hotele, a o 6,2 proc. na rekreację i kulturę. Spadły wydatki na energię o 2 proc. i edukację o 4,1 proc.

Z produktów żywnościowych największy wzrost spożycia widać było w przypadku masła (o 7,7 proc. rok do roku), którego zużywaliśmy 0,28 kg na osobę miesięcznie. Rosło też spożycie makaronów (o 2,7 proc. rok do roku) do 0,38 kg miesięcznie.

Coraz mniej kupowaliśmy pieczywa (-5,9 proc. rdr) - przeciętny Polak zjadał tylko 3,52 kg miesięcznie. Spadki widać też w spożyciu mąki (-5,6 proc.) i margaryny (-5,4 proc.).

Jak podał GUS, aż 85 proc. gospodarstw domowych ma już telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny. W ciągu roku zaopatrzyło się w niego 6 proc. gospodarstw.

O aż 17,6 proc. zwiększyła się liczba gospodarstw domowych, w których są smartfony. Na koniec roku miało je 53,4 proc. domów. Statystyki zaniżały gospodarstwa domowe emerytów, z których tylko 22,3 proc. wyposażonych jest w najnowsze telefony.