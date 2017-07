Autostrada A2 powstanie szybciej. Rząd chce podciągnąć ją pod Białą Podlaską

Fot. Bartosz Wawryszuk

Rząd znalazł pieniądze na nowe drogi. Dzięki temu w najbliższych latach powstać mają dwie niezwykle ważne trasy na wschodzie Polski. Minister infrastruktury i budownictwa właśnie ogłosił, że niedługo ruszą przetargi na budowę autostrady A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej. Dokończona zostanie też trasa Via Carpatia.

"Zwiększony limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych pozwala na realizację nowych, nieujętych w dotychczasowym limicie odcinków dróg ekspresowych i autostrad, szczególnie w Polsce Wschodniej" - mówi minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Jak tłumaczy, chodzi przede wszystkim o drogę ekspresową S19, stanowiącą istotny element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia. - Co szczególnie ważne, zaktualizowany Program Budowy Dróg Krajowych zabezpiecza finansowanie - 27,4 mld zł - na cały ten ciąg - dodaje Adamczyk.

Oprócz tego do listy inwestycji dodano zadania wspierające korytarz Via Carpatia, takie jak autostrada A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej oraz droga ekspresowa S17 Piaski - Hrebenne (granica polsko-ukraińska).

Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 12 lipca tego roku, który ze zwiększonym limitem ze 107 mld zł do 135 mld zł.

Trasa A2 dzięki temu zwiększyć może się na odcinku od Mińska do Białej Podlaskiej o ok. 100 kilometrów. Do granicy z Białorusią w Terespolu pozostanie już tylko krótki ok. 30-kilometrowy fragment.