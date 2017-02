Abonament RTV na nowych zasadach. Czabański: resort kultury szykuje dwa projekty

Ministerstwo kultury szykuje dwa projekty dot. abonamentu radiowo-telewizyjnego; pierwszy ma być uchwalony w połowie roku i ma według resortu zwiększyć wpływy z abonamentu dwukrotnie, drugi ma doprowadzić do tego, że będzie to opłata powszechna - mówi szef RMN Krzysztof Czabański.

- Pierwszy projekt, który wkrótce będzie procedowany i będzie inicjatywą rządową, to będzie krok pod tytułem: uszczelnienie abonamentu - wskazał szef Rady Mediów Narodowych.

- Będzie to projekt nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy abonamentowej i będzie on polegał na wprowadzeniu takich instrumentów, które spowodują poprawę ściągalności abonamentu według dotychczasowych zasad, czyli że abonament jest płacony od każdego gospodarstwa domowego w wysokości 22,70 zł miesięcznie - dodał Czabański.

Operatorem tego abonamentu będzie nadal Poczta Polska, a według resortu kultury zmiany mają przynieść dwukrotne zwiększenie wpływów z tego tytułu, czyli do 1,3 -1,4 mld zł. Obecnie jest to ok. 700 mln zł.

Według szefa RMN projekt ten ma zakładać, że każde gospodarstwo domowe ma odbiornik radiowo-telewizyjny. Zgodnie z nowymi przepisami operatorzy telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz inni operatorzy telewizyjni będą mieli obowiązek informowania swoich klientów o tym, że istnieje obowiązek płacenia abonamentu za radio i telewizję publiczną oraz że opłata na rzecz operatorów nie zwalnia ich z tego obowiązku.

- Po drugie będą oni zobowiązani do podania danych swoich klientów Poczcie Polskiej. Na podstawie tych danych Poczta będzie mogła zweryfikować, czy dane gospodarstwo powinno płacić abonament, czy też nie - powiedział Czabański.

Jak dodał Poczta będzie wysyłać upomnienia do gospodarstw domowych uchylających się przed płaceniem abonamentu. - Jeśli nadal część gospodarstw domowych nie będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków, wówczas być może będą działały w tej sprawie urzędy skarbowe - wskazał.

- To jest ten pierwszy projekt dotyczący opłaty abonamentowej, który na dniach ma być konsultowany w rządzie i trafić do Sejmu. Najprawdopodobniej nowe przepisy zostaną uchwalone do czerwca tego roku - poinformował Czabański.

Jak dodał choć zmiany te mają mocno zwiększyć wpływy abonamentowe, to jednak nadal nie będzie to system powszechny. - Dlatego MKiDN przygotowuje zupełnie nową ustawę abonamentową. Według niej abonament zapłacą wszyscy płatnicy PIT, CIT i KRUS - wskazał szef Rady.

Jego zdaniem wprowadzenie tego rozwiązania oznaczałoby, że miesięczny koszt abonamentu mógłby spaść do ok. 10 zł od osoby. Ponadto, jak dodał, ściągalność abonamentu przez urzędy skarbowe zapewniałaby znacznie większą skuteczność.

W środę wiceminister kultury Jarosław Sellin na antenie Polskiego Radia 24 pytany, kiedy zostanie przedstawiony projekt ustawy ws. abonamentu radiowo-telewizyjnego powiedział: "Premier Piotr Gliński w czasie przeglądu resortów powiedział, że taką ustawę przedstawimy jeszcze w lutym, a więc zostało kilka dni i tak zrobimy".

- Myślę, że wreszcie musimy ten problem rozwiązać. Nie może być tak, że telewizja publiczna w ponad 90 proc. jest utrzymywana ze środków komercyjnych - podkreślił wiceminister kultury. Dodał, że sytuacja finansowa dot. radia ma znacznie lepsze proporcje, ale pieniędzy publicznych na utrzymywanie go nie ma za dużo.

Wiceminister zapowiedział, że abonament jako zasada zostanie utrzymany, jednak zostaną zaproponowane rozwiązania dla płatników abonamentu zarówno dla tych, którzy uchylali się od płacenia abonamentu jak i dla tych, którzy regularnie i w sposób zdyscyplinowany ten abonament płacili. - Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której baza płatników abonamentu się mocno poszerzy (...), ale też z pewnymi ulgami dla tych, który regularnie płacili - dodał.