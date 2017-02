Abonament RTV zapłacą wszyscy. Poczta przejmie nasze dane od operatorów

Fot. flash.pro / Flickr (CC BY-SA 2.0)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce w dwóch krokach ratować budżet mediów publicznych. Państwo zobowiąże operatorów platform cyfrowych i kablówek do dostarczania Poczcie Polskiej baz danych swoich klientów. Abonament RTV wpisany zostanie również w zeznanie podatkowe, tak by uiszczał go każdy płatnik PIT, CIT i KRUS.

Ministerstwo kultury kończy prace nad projektem ustawy, który do końca lutego ma trafić do rządu, a później w ciągu kilku tygodni do parlamentu – zdradza w wywiadzie dla "Wprost" Szef Rady Mediów Narodowych, Krzysztof Czabański.

Nowe rozwiązana mają zobowiązać operatorów platform cyfrowych i kablówek do dostarczania Poczcie Polskiej baz danych swoich klientów. Jak zaznaczył Krzysztof Czabański, operatorzy będą zobowiązani do przypominania swoim klientom o obowiązku płacenia abonamentu.

- Liczymy, że dzięki temu mniej więcej dwukrotnie wzrośnie liczba osób płacących abonament - podkreślił Czabański. Obecnie w bazach Poczty Polskie widnieje 3 mln gospodarstw domowych, z czego połowa jest zwolniona z opłat – donoszą wirtualnemedia.pl.

Czabański potwierdził informacje, do których pod koniec stycznia dotarł WP money, że opłaty będą najprawdopodobniej naliczane razem z PIT-em. Składka nie ominie również płatników CIT i KRUS. Ściąganiem abonamentu zajmować się mają urzędy skarbowe.

Przypomnijmy, że jeszcze rok temu opłata ta miała być naliczana razem z prądem. W marcu 2016 r. ówczesny wiceminister kultury Krzysztof Czabański mówił, że powinna ona wynosić 12-15 zł miesięcznie. Pomysł jednak zarzucono, podobno nie zgodziły się koncerny energetyczne.

Później pojawiła się propozycja prezesa TVP Jacka Kurskiego. W jego wersji wszystkie gospodarstwa domowe mają domyślnie telewizor. A w związku z tym, każde powinno płacić 10-12 zł. Ta propozycja również przepadła, bo miała za dużo wad prawnych.

W końcu nadszedł czas na propozycję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ta chce, by zamiast obecnego abonamentu pobierać miesięcznie tylko 6,33 zł od każdego podatnika - dowiedział się WP money. Dzięki nowej opłacie Telewizja Polska i Polskie Radio będą mogły liczyć na kwotę około 2,7 mld zł rocznie.

W 2016 roku wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego wyniosły 749,9 mln zł, a zapłaciło go 1,12 mln spośród 3,2 mln uprawnionych do tego gospodarstw domowych – podają wirtualnemedia.pl. Z tego 365,5 mln zł otrzymała Telewizja Polska, 185,9 mln zł - Polskie Radio, a 170,6 mln zł - publiczne stacje regionalne.