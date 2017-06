Jak znaleźć dobrego pracownika? Wszystko można zrobić przez internet. Również sprawdzić jego umiejętności. ChallengeRocket to platforma do rekrutacji on-line. Pracodawca może szukać pracownika za pomocą konkursów i internetowych zadań. Firma właśnie wygrała drugą edycję konkursu ABSL Start-up Challenge.

Przedstawiciele największych światowych korporacji wyłonili w środę zwycięzcę drugiej edycji konkursu ABSL Start-Up Challenge. W tym roku jurorzy docenili platformę do rekrutacji na stanowiska w branży IT. Nie jest to jednak zwykła strona rekrutacyjna.

ChallengeRocket stawia na konkursy i zadania on-line. Według jury konkursu, to właśnie ten projekt ma największą szansę na szeroko zakrojoną współpracę z międzynarodowymi firmami.

Droga do zwycięstwa nie była łatwa. Do konkursu zgłosiło się ponad 100 start-upów. Do ścisłego finału dotarło już tylko siedem najciekawszych projektów. W środę jury oceniło, kto ma szansę na międzynarodową karierę

- Konkurs udowodnił, że nasz produkt się podoba, że sektor biznesowy daje nam zielone światło do dalszego rozwoju. Ta nagroda to potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku. To ważne, bo jesteśmy niewielkim, 11-osobym zespołem i działamy dopiero od kilku miesięcy - podkreśla Tomasz Florczak z ChallengeRocket.

Finał konkursu ABSL Start-Up Challenge odbył się w Łodzi, podczas dorocznej konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Czym jest konkurs? - Najprężniej i najszybciej rozwijający sektor w Polsce musi się pochylić nad start-upami. A start-upy muszą się pochylić nad nami, bo to jest współpraca. Wierzymy, że współpraca pomiędzy korporacjami a start-upami może dostarczyć wyjątkowych innowacji - tłumaczy money.pl Janusz Dziurzyński, wiceprezes ABSL i dyrektor w P&G.

- Szukamy innowacyjnego podejścia do biznesu dla sektora usług wspólnych. To trudne wyzwanie - dodaje. Zdaniem Dziurzyńskiego kluczem do sukcesu firmy jest wiedza. A to w jego ocenie mogą oferować duże korporacje.