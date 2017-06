"Ups, twoje pliki zostały zaszyfrowane". Wirus Petya atakuje wielki biznes

Gigant transportu morskiego Maersk, największy rosyjski producent ropy Rosnieft, port w Rotterdamie, czy ukraińskie banki i transport - oni wszyscy padli we wtorek ofiarą ataków hakerskich. Za ataki na Rosji i Ukrainie odpowiedzialny jest wirus Petya, który domaga się 300 bitcoinów za przywrócenie zaszyfrowanych plików.

- Przez ostatnie 60 lat żyliśmy w świecie, w którym warunki gry dyktowała broń atomowa. Następne 60 lat spędzimy w rzeczywistości, w której umiejętności komputerowe zdefiniują możliwości armii - mówił niecały rok temu w wywiadzie dla money.pl Mikko Hypponen z F-Secure, jeden z największych autorytetów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. - W sieci czekają zagrożenia nie tylko na typowych użytkowników, ale też na wielki biznes i rządy mocarstw. I to jest fakt, a nie bajka kolesia od bezpieczeństwa w średnim wieku, który chce przestraszyć ludzi - dodawał.

O tym, że miał rację, może się przekonać we wtorek kilkadziesiąt firm w Rosji i na Ukrainie, a także zachodnioeuropejskie koncerny, takie jak Duński koncern A.P. Moeller-Maersk działający głównie w branży transportu morskiego i energii, brytyjska firma WPP - gigant z branży reklamy i public-relations, oraz terminale w największym w Europie porcie w Rotterdamie.

Najgroźniejsze cyberataki na świecie. Zobacz, co o nich wiemy:

Wiadomo już za atakami w Rosji i na Ukrainie stoi wirus Petya. "Ups, twoje pliki zostały zaszyfrowane" - taki napis pojawia się na ekranie zaatakowanego komputera. "Być może już szukasz sposobu, by je odzyskać, ale nie trać swojego czasu" - można przeczytać dalej. Następnie pojawia się informacja, że sposobem na odzyskanie dostępu jest przelanie 300 bitcoinów i szczegółowa instrukcja, jak to zrobić. Warto zauważyć, że notowania tej kryptrowaluty przekraczają 2 tys. dolarów. Firma, która zdecyduje się zapłacić hakerom wyda ponad 600 tys. dolarów.

Komunikat pokazał na Facebooku wicepremier Ukrainy, zdjęcie opublikowała też m.in. ukraińska agencja Unian.

Vice Prime Minister of Ukraine, ????? ??????? (Pavlo Rozenko) on Facebook. This is what Petya looks like when it's encrypting your drive. pic.twitter.com/RgPtfuWK7p