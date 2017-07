Akcyza na e-papierosy uśmierci legalny rynek. Wzrosną też ceny

Fot. Bartosz Krupa/Eastnews

Ceny wzrosną nawet trzykrotnie, a rynek papierosów elektronicznych w znacznej części przejdzie do szarej strefy. To efekt propozycji rządu, aby podnieść stawkę akcyzy na liquidy do e-papierosów do 70 gr za 1 ml płynu – alarmuje Fundacja Republikańska.

Wprowadzenie stawki 0,70 zł / 1 ml proponowanej przez Ministerstwo Finansów spowoduje zmniejszenie legalnego rynku aż o 76 proc. – wynika z raportu "Skutki opodatkowania akcyzą płynów do e-papierosów" przygotowanego przez Fundację Republikańską.

"Uważamy, że projekt ustawy w obecnym kształcie będzie skrajnie szkodliwy dla legalnego rynku e-papierosów. Jego przyjęcie doprowadzi do przeniesienia znacznej części sprzedaży do szarej strefy, która będzie stanowiła nieuczciwą konkurencję i doprowadzi do zamknięcia wielu legalnych punktów handlowych" – oceniają autorzy raportu.

Dużym segmentem rynku e-papierosów są płyny przygotowywane samodzielnie z komponentów zakupywanych w legalnych, specjalistycznych sklepach e-papierosowych – czyli tzw. liquidy.

Ich sprzedaż stanowi około 46 proc. całego rynku papierosów elektronicznych. Jak wyliczyła Fundacja, proponowana w projekcie stawka akcyzy z uwzględnieniem VAT wyniesie 0,86 zł / 1 ml. Spowoduje ona bardzo istotny wzrost cen. O ile? Cena podskoczy o około 93 proc. dla gotowych liquidów. Natomiast w przypadku płynów sporządzanych własnoręcznie wzrost cen wyniesie około 296 proc.

Podobnego zdania jest Związek Pracodawców Polskich. Jak pisaliśmy w money.pl, według wyliczeń ZPP, ci, którzy sporządzają płyny własnoręcznie - z komponentów takich jak bazy nikotynowe, beznikotynowe czy też aromaty - zapłacą nawet cztery razy więcej.

Zdaniem Cezarego Kaźmierczaka, prezesa ZPP, państwo powinno zacząć od niskiej stawki, żeby rozpoznać rynek. Zbyt wysoka danina, według niego, po prostu zabije tę branżę.

Za przykład niech posłużą rozwiązania innych krajów. W Portugalii po wprowadzaniu akcyzy legalna sprzedaż płynów spadła o ponad 90 proc. We Włoszech podatek na płyny miał dać 86 mln euro wpływów do budżetu, ale w 2015 roku zebrano zaledwie 5 mln euro, a w 2016 roku jeszcze mniej. Około 80 proc. rynku przesunęło się do szarej strefy, upadło ponad 2 tys. sklepów branżowych, a pracę straciło blisko 5,5 tys. osób.

Polski rynek płynów do papierosów elektronicznych to około 240 tys. litrów o łącznej wartości około 200 milionów złotych. Zarejestrowanych jest 115 podmiotów sprzedających płyny do e-papierosów i 71 podmiotów sprzedających urządzenia i akcesoria. W Polsce działa ponad tysiąc specjalistycznych sklepów sprzedających e-papierosy, płyny i akcesoria. Branża daje zatrudnienie kilku tysiącom osób.