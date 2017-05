CD Projekt zarobiło na "Wiedźminie" miliard złotych. Andrzej Sapkowski? 15 tys. zł

Gdyby nie Andrzej Sapkowski, nie byłoby "Wiedźmina". Gdyby nie było "Wiedźmina", być może nie byłoby dziś CD Projekt. A przynajmniej nie tam, gdzie jest teraz - w światowej czołówce producentów gier, z wyceną na ponad 7 mld zł. Gra okazała się hitem, ale sam Andrzej Sapkowski zarobił na tym... skromne 15 tysięcy złotych.

O tym, za ile pisarz sprzedał wszystkie prawa do "Wiedźmina" firmie Metropolis (później przejętej przez CD Projekt), mówił polski twórca gier komputerowych Adrian Chmielarz. 25 maja brał udział w panelu Pixel Connect odbywającym się w Warszawie.

"Ciekawostka: Andrzej Sapkowski dostał za prawa do "Wiedźmina" od Metropolis 15 tys. zł. Prawdopodobnie" – napisał na Facebooku Marcin Kosman, dziennikarz związany z branżą gier wideo.

W sieci szybko pojawiły się kpiące komentarze o "interesie życia", jaki zrobił polski pisarz. Czy słusznie? W 1998 r. średnie wynagrodzenie w Polsce wynosiło 1240 zł. Czyli Metropolis zapłaciło Sapkowskiemu tyle, ile przeciętny Polak zarabiał w rok. Dziś byłoby to ok. 50 tys. zł. Nadal mało. Ale dwadzieścia lat temu polska branża gier praktycznie nie istniała na Zachodzie, a sama saga o "Wiedźminie" nie była jeszcze skończona.

Sapkowski wolał gotówkę zamiast procentu od zysków

Sapkowski sam w jednym z wywiadów powiedział, że "był bardzo głupi sprzedając prawa do całej marki". Dodał, że firma zaproponowała mu procent od zysków, jednak on sam stwierdził, iż "nie będzie w ogóle zysków i natychmiast chce całą gotówkę".

Fakt, na pewno lepiej by wyszedł na tym drugim scenariuszu. Dziś wiadomo, że dzięki "Wiedźminowi" CD Projekt zarobiło prawie miliard złotych. Do końca 2016 r. gry z trylogii wiedźmińskiej: "Wiedźmin", "Wiedźmin 2: Zabójcy Królów" i "Wiedźmin 3: Dziki Gon" sprzedały się łącznie w ponad 25 mln egz.

Tylko trzecia część sagi o przygodach Wiedźmina, która odniosła zdecydowanie największy sukces, przyniosła ponad miliard złotych przychodów. Przy kosztach produkcji, marketingu i promocji (łącznie ok. 300 mln zł), mamy mniej więcej ponad 700 mln zł zysku. Do tego dojdzie kilkadziesiąt milionów z pierwszych dwóch części gry oraz dodatki do trzeciej części (o ich wynikach finansowych CD Projekt jeszcze nie mówił).

Ile CD Projekt zarobił na "Wiedźminie"? Gry Rok Przychodzy ze sprzedaży gry

Przychodzy ze sprzedaży gadżetów Premiera Wiedźmin 2 (PC) 2011 46,4 2,2 Premiera Wiedźmin 2 (Xboc) 2012 44,4 3,1 Brak premier 2013 23,2 0,4 Brak premier 2014 23,2 9,6 Premiera Wiedźmin 3: Serce z Kamienia 2015 645,8 51,2 Premiera Krwi i Wina 2016 459,6 16,2

SUMA 1242,6 82,7 obliczenia własne na podstawie raportów giełdowych

Dochody ze sprzedaży gry to jedno. Akcje CD Projekt na warszawskiej giełdzie tylko od 2015 r. - czyli premiery "Wiedźmin 3" - podrożały o ponad 300 proc. Licząc od debiutu pierwszej części (październik 2007 r.), to już wzrost o 1500 proc.

Po informacji o tym, że Netflix pracuje nad anglojęzycznym serialem na podstawie Wiedźmina, akcję CD Projekt poszybowały w górę.

Cena akcji spółki CD Projekt po informacji o produkcji serialu





Łatwo oceniać dziś decyzję Sapkowskiego, wiedząc, że "Wiedźmin" zrobił furorę w świecie gier. Ale przecież los samego CD Projekt wisiał na włosku, firma broniła się przed upadłością. Pierwsza część gry też nie była sukcesem finansowym.

Tak jak aktorzy z "Gwiezdnych Wojen"

Historię z wynagrodzeniem Andrzeja Sapkowskiego można porównać do sytuacji, w której znalazła się Carrie Fisher. Aktorka, która zmarła w grudniu 2016 r., zdobyła ogromną popularność wcielając się w rolę księżniczki Lei w "Gwiezdnych Wojnach". Jednak przed ukazaniem się gwiezdnej sagi zbyła na rzecz wytwórni wszelkie prawa do komercyjnego wykorzystania jej wizerunku.

Po latach przyznała w wywiadzie, że popełniła ogromny błąd, ale identyczną umowę podpisał Harrison Ford, który był od niej starszy o 14 lat.

- W tamtych czasach nawet nie było czegoś takiego, jak komercyjna franczyza. Nikt nie przypuszczał, jak daleko rozwinie się ta saga. (...) Jak wiele pieniędzy mogłam zarobić? Nie mam pojęcia. To zbyt przygnębiające, a jednocześnie zabawne – powiedziała aktorka w wywiadzie dla amerykańskiego Newsweeka.

Po ogromnym sukcesie "Gwiezdnych Wojen" na rynku pojawiło się mnóstwo gadżetów z podobizną Carrie Fisher, jako księżniczka Leia. Jej podobiznę można do dziś znaleźć na kubkach, koszulkach, naczyniach. Nie brakuje również lalek, klocków LEGO, perfum czy nawet szminek.