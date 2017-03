Zwiazkowcy z ArcelorMittal walczą o podwyżki

Fot. East News

Podczas zakończonych w nocy z piątku na sobotę negocjacji płacowych w koncernie hutniczym ArcelorMittal Poland przedstawicielom organizacji związkowych nie udało się osiągnąć porozumienia z pracodawcą. Rozmowy będą wznowione w poniedziałek w południe.

W siedzibie dyrekcji spółki od wtorku przebywa grupa związkowców, którzy czekają na podpisanie porozumienia. Podkreślają, że nie zamierzają opuścić budynku do momentu zakończenia negocjacji i zawarcia porozumienia.

- Negocjacje są bardzo trudne. Przedstawiliśmy pracodawcy kolejną propozycję porozumienia płacowego. Liczymy na to, że do poniedziałku przeanalizuje nasze postulaty. Mamy nadzieję na zakończenie rozmów - poinformował w sobotę przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland Jerzy Goiński.

W negocjacjach biorą udział liderzy wszystkich organizacji związkowych działających w koncernie. Rozmowy płacowe prowadzone są od jesieni ubiegłego roku. Do tej pory stronom nie udało się osiągnąć porozumienia, mimo że zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy negocjacje powinny zostać zakończone jeszcze w grudniu 2016 r.

Według rzeczniczki ArcelorMittal Poland Sylwii Winiarek, w drodze dotychczasowych negocjacji udało się uzgodnić już wiele punktów.

- Pracodawca wdrożył już kilka działań, w tym automatyczną waloryzację składników płacowych i refundację opieki medycznej dla wszystkich zainteresowanych pracowników. Koszt tych działań i nasza aktualna propozycja podwyżek - średnio 117 zł na pracownika - oznacza, że łączna propozycja wzrostu wynagrodzenia w roku 2017 to 196 zł średnio na pracownika - poinformowała dyrektor personalna ArcelorMittal Poland Monika Roznerska.

Według informacji spółki, automatyczna waloryzacja składników płacowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy objęła: dodatek zmianowy, nagrodę jubileuszową i Kartę Hutnika, którą objętych jest ponad 95 proc. pracowników, a której średnia wartość to 21 proc. płacy zasadniczej.

"ArcelorMittal Poland objął już także wszystkich zainteresowanych pracowników pakietem opieki medycznej, którego koszt jest refundowany przez pracodawcę. Do programu zapisało się ok. 8 tys. pracowników. Dodatkowo strony uzgodniły zwiększenie minimalnej płacy zasadniczej w ArcelorMittal Poland, co w praktyce dla pracownika zatrudnionego w systemie zmianowym oznacza miesięczne wynagrodzenie brutto na poziomie o 70 proc. wyższym od wynagrodzenia minimalnego w Polsce" - podała spółka.

Pozostające rozbieżności między stanowiskami stron to kwota wzrostu wynagrodzenia i wysokość nagrody rocznej. Propozycja pracodawcy to odpowiednio 117 zł podwyżki i 1,3 tys. zł nagrody. - Do uzgodnienia pozostały nam już tylko te dwa punkty. Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się dojść do porozumienia - oceniła dyr. Roznerska.

W swoim zmodyfikowanym stanowisku związkowcy domagają się podwyżek w wysokości 130 zł brutto do płacy zasadniczej dla każdego pracownika oraz średnio 20 zł na pracownika na przeszeregowania indywidualne, a także nagrody rocznej w łącznej wysokości 1500 zł brutto. Związki domagają się także ustalenia minimalnej płacy zasadniczej w firmie na poziomie 2,3 tys. zł brutto.

Organizacje związkowe zgłosiły swoje postulaty płacowe w październiku ub. roku. Najważniejsze z nich dotyczyły podwyżek w wysokości 300 zł brutto dla każdego pracownika oraz nagrody za ubiegły rok, wynoszącej 2,5 tys. zł brutto. Trwające od kilku miesięcy rozmowy płacowe nie doprowadziły do zawarcia porozumienia, choć obie strony znacząco zmodyfikowały swoje stanowiska.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.