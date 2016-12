Najsłabszy rozwój OZE od dekady. Branżę czekają kolejne zwolnienia

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Na piątek zaplanowana jest pierwsza aukcja OZE. Jednak już wiadomo, że w 2017 roku powstanie dziesięciokrotnie mniej ekoelektrowni z nowym wsparciem, niż w tym roku powstało w systemie zielonych certyfikatów. To oznacza najsłabszy rozwój od ponad dziesięciu lat. Powoli rozwijają się za to instalacje jedynie z dotacjami inwestycyjnymi.

Według szacunków portalu WysokieNapiecie.pl moc "zielonych" elektrowni, jaka powstanie w przyszłym roku w oparciu o nowy system wsparcia - aukcji OZE - będzie dziesięciokrotnie mniejsza od tegorocznej.

Podczas gdy do września uruchomiono w naszym kraju 1400 MW o zdolnościach produkcji ok. 4 TWh zielonej energii rocznie (przyrost o 20 proc. rok do roku), to według szacunków WysokieNapiecie.pl w przyszłym roku zostanie uruchomionych ok. 180 MW o zdolności produkcji niespełna 0,3 TWh (przyrost o 1 procent rok do roku). Tak słabego wyniku przyrostu zdolności produkcyjnych w OZE nie było w Polsce od 2005 roku, a więc wejścia w życie systemu wsparcia zielonymi certyfikatami, które są właśnie zastępowane systemem aukcji (moc zamawianych na nich ekoelektrowni będzie limitowana przez rząd).

Z aukcji OZE zaplanowanych na 2016 i 2017 rok wynika, że sytuacja raczej niewiele poprawi się także w kolejnych latach. Łączna moc instalacji OZE zamawianych łącznie w obu aukcjach ma wynieść 780 MW, a więc o połowę mniej niż powstało w samym 2016 roku.

Co więcej, zamówione na aukcjach instalacje będą powstawać w ciągu czterech kolejnych lat. To oznacza średnioroczne tempo przyrostu mocy na poziomie niespełna 200 MW, podczas gdy w dotychczasowym systemie zielonych certyfikatów (latach 2005-2016) przekraczało ono 650 MW, a w ciągu ostatnich czterech lat wynosiło ponad 1000 MW rocznie.



Dla branży OZE w Polsce oznacza to ostre wyhamowanie rozwoju, zmniejszenie wartości inwestycji i kolejne zwolnienia pracowników. Sytuację w kolejnych latach poprawić mogłyby aukcje planowane na 2019 i 2020 rok, jednak horyzont inwestycyjny zakontraktowanych tam mocy będzie sięgać 2024 roku, a w przypadku budowy morskich farm wiatrowych nawet 2026 roku.

Chociaż Ministerstwo Energii zapowiada rozwój przede wszystkim instalacji o stabilnej produkcji, to ostre spowolnienie w stosunku do dotychczasowego tempa rozwoju czeka także elektrownie na biomasę (o 40 proc.) i wodę (o 25 proc.). W stosunku do dotychczasowego systemu zielonych certyfikatów zyskają jedynie dwie najdroższe technologie - biogaz rolniczy i fotowoltaika.

