Obamowie sprzedali prawa do swoich wspomnień. Za "ośmiocyfrową sumę"

Fot. REUTERS

Barack i Michelle Obama podpisali lukratywny kontrakt z wydawnictwem Penguin Random House. Za spisanie wspomnień mają otrzymać dziesiątki milionów dolarów.

O prawa do wydania memuarów byłej pierwszej pary Ameryki biło się kilka wydawnictw. Ostatecznie walkę wygrał Penguin Random House. Jak podają media za Oceanem powołując się na źródła zbliżone do negocjacji, wyjściowe oferty dla Obamów opiewały na 18-20 mln dolarów. Ostateczna kwota kontraktu nie jest znana. Przedstawiciele rynku wydawniczego są jednak przekonani, że chodzi o "ośmiocyfrową sumę". Według dziennika "Financial Times" Penguin Random House zapłaci za wyłączne prawa ponad 60 mln dolarów.

Według fundacji Obamów, para przekaże część wynagrodzenia na cele charytatywne. Wydawca przekaże też milion książek w jej imieniu organizacjom pozarządowym zajmującym się wykluczł onymi dziećmi i edukacjom.

- Bardzo cieszymy się na współpracę z prezydentem Obamą i jego małżonką, chcemy by każda z tych książek była globalnym wydarzeniem wydawniczym o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu - powiedział szef wydawnictwa Markus Dohle w specjalnym oświadczeniu.

Obama nie jest pierwszym prezydentem Stanów, który po odejściu z Białego Domu podpisuje lukratywny kontrakt na wspomnienia. Bill Clinton sprzedał prawa do książki "Moje życie" za ponad 10 mln dolarów, a jego żona Hillary za "Tworząc historię" zgarnęła 8 mln dolarów.

Ośmiocyfrowa kwota, za którą Obamowie sprzedali prawa do książek zdecydowanie zmieni ich sytuację finansową. W 2015 roku były prezydent otrzymał pensję w wysokości 394 tysięcy dolarów. Dodatkowo na jego konto wpłynęło 56 tysięcy dolarów ze sprzedaży jego książek. Państwo Obamowie rozliczali się wspólnie: zapłacili 81 tysięcy dolarów podatku i przekazali 64 tysiące dolarów jako darowizny. Tak wynika z zeznania podatkowego byłego już przywódcy Stanów Zjednoczonych.