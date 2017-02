Jeśli zaczniemy zasiedlać Księżyc, bazę dla astronautów może zaprojektować Polka

Fot. Neil Armstrong/NASA/public domain

Zespół, którym kierowała Monika Lipińska, wygrał międzynarodowy konkurs architektonicznego magazynu "Eleven" na zaprojektowanie bazy na Księżycu - pisze Space24.pl. Polka pokonała sto innych projektów. I to nie tylko ze względu na design. Jej wioska mogłaby być drukowana w 3D na Księżycu, a powłoka otaczająca bazę mogłaby samodzielnie wytwarzać wodę i tlen.

Konkurs Moontopia został ogłoszony w połowie 2016 roku przez brytyjski magazyn "Eleven" zajmujący się architekturą i designem. Jednak nie chodziło w nim jedynie o to, żeby było ładnie. Nadesłane prace oceniali bowiem nie tylko architekci, ale również przedstawiciele NASA.

Po co? Bo zainteresowanie Księżycem znowu rośnie i to nie tylko ze strony agencji kosmicznych, ale również prywatnych firm jak Virgin Galactic. Zadaniem zaproszonych do konkursu architektów, ale też naukowców i wizjonerów było stworzenie koncepcji bazy na Księżycu, która byłaby samowystarczalna, pozwalała ludziom normalnie żyć, pracować, prowadzić badania naukowe i przyjmować turystów.

Spośród około 100 nadesłanych koncepcji wygrała ta przygotowana przez Polkę - Monikę Lipińską. W jej ekipie pracowała jeszcze Niemka Laura Nadine Olivier i Inci Lize Ogun z Włoch. Testlab - ich pomysł na księżycowe osiedle to technika druku 3D, dzięki której baza mogłaby się rozbudowywać tworząc coś na kształt matrioszki. Tylko pierwsza faza budowy wymagałaby pomocy z Ziemi, w kolejnych osadnicy mogliby powiększać obiekt sami właśnie dzięki drukowaniu 3D.

Bazę na początku zamieszkaliby astronauci i naukowcy, którzy eksperymentowaliby z uprawą roślin w warunkach pozaziemskich i testowali możliwości druku 3D i 4D.

Z technologicznego punktu widzenia najważniejszym elementem projektu jest zewnętrzna membrana otaczająca bazę. Powłoka ta ma być zbudowana z włókna węglowego na wzór orgiami. Może ona być wydrukowana i złożona już bezpośrednio na Księżycu. Jej zadaniem jest nie tylko ochrona, ale także pozyskiwanie tlenu i wytwarzanie wody.

Monika Lipińska jest absolwentką studiów pierwszego stopnia na Wydziale Architektury na Politechnice Wrocławskiej. Studiowała przez rok na Politecnico di Milano we Włoszech, a obecnie robi studia magisterskie z architektury, ze specjalizacją eksperymenty przestrzenne (architektura w środowiskach ekstremalnych) na Uniwersytecie w Lund w Szwecji.

Jako architekt pracowała w biurach Hiroshi Nakamura & Nap w Tokio, w COBE w Kopenhadze oraz w Mork Ulnes Architects w San Francisco.