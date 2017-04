Beata Szydło na targach w Hanowerze: Polska to bezpieczny kraj, w którym wprowadza się dobre zmiany

Fot. PAP/Rafał Guz

Dzisiaj Polska to kraj bezpieczny, w którym wprowadzane są dobre zmiany dla przemysłu, dla przedsiębiorczości - mówiła w niedzielę premier Beata Szydło, otwierając wraz z kanclerz Niemiec Angelą Merkel międzynarodowe targi przemysłowe w Hanowerze.

[aktualizacja 19:48]

Premier podkreśliła, że przyjechała do Hanoweru w czasie, kiedy opublikowano niektóre dane dot. gospodarki, spośród których wiele "jest najlepszymi od siedmiu lat".

- Jest jeden wynik, który pokazuje, jaki jest w tej chwili w Polsce nastrój i co myślą Polacy - otóż nie było tak dobrego nastroju - i przekonania o swojej dobrej sytuacji - polskich rodzin od 1992 r. - mówiła szefowa rządu.

- W tej chwili blisko ponad 60 proc. polskich rodzin, Polaków ocenia swoją sytuację jako dobrą, jako pozytywną i to jest efekt dobrych zmian, które wprowadzane są w Polsce od półtora roku - dodała premier.

Premier zaznaczyła, że w przeciągu 1,5 roku jej rząd przygotował odważne propozycje dla biznesu i przedsiębiorców.

- Stworzyliśmy perspektywę rozwoju dla młodych ludzi, dla przedsiębiorców, ale daliśmy tez ludziom poczucie bezpieczeństwa, co w tak trudnych w tej chwili czasach również w Europie jest niezwykle cenne i ważne - powiedziała premier.

- Dzisiaj Polska jawi się jako bezpieczny, ambitnie rozwijający się kraj, kraj młodości, energii i kreatywności i będziemy ten program i ten projekt realizować - podkreśliła szefowa rządu.

Od przywitania premier Beaty Szydło przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel rozpoczęła się uroczysta inauguracja międzynarodowych targów przemysłowych w Hanowerze. Polska jest w tym roku partnerem targów.

Szefowa niemieckiego rządu Angela Merkel powiedziała podczas ceremonii otwarcia, że Polskę i Niemcy łączy więcej niż tylko granica. Chwaliła też polski rozwój gospodarczy.

- Polska zbiera plusy dzięki swojej lokalizacji i innowacyjnemu przemysłowi. To pokazują także targi Hannover Messe i około 200 firm. To dwa razy tyle, co w ubiegłym roku - mówiła Merkel.

Szefową polskiego rządu w Centrum Kongresowym w Hanowerze, gdzie odbywa się ceremonia otwarcia Hannover Messe 2017, witał też premier Dolnej Saksonii Stephan Weil.

Polska jako tegoroczny kraj partnerski targów jest współgospodarzem uroczystej inauguracji. Podczas ceremonii z udziałem szefowych rządów Polski i Niemiec zostanie m.in. pokazana multimedialna prezentacja opowiadająca o polskich dokonaniach w dziedzinie wynalazczości na przestrzeni wieków.

- Przed nami 60. edycja największych na świecie targów przemysłowych Hannover Messe 2017. Polska jest dumna z tego, że została uhonorowana tytułem kraju partnerskiego tego prestiżowego wydarzenia - powiedziała szefowa rządu.

- Chcemy na tych targach zaprezentować państwu Polskę, jako kraj aktywnie budujący swoją przewagę konkurencyjną, w oparciu o rozwój nowych technologii. Polskę młodą, Polskę odważną, Polskę, która się zmienia, Polskę, która ma ambicję, aby równać do najlepszych - mówiła po przyjeździe premier Szydło.

- Chcemy zaprezentować państwu to, co mamy najwartościowszego - młodych ludzi, którzy przyjechali z pomysłami, ze swoimi propozycjami, ale też firmy, który uznane są już od wielu lat i funkcjonują na rynku - wskazała premier.

Po otwarciu targów Szydło i Merkel spotkają się na roboczej kolacji. Szefowe rządów Polski i Niemiec mają rozmawiać m.in. o wyborach prezydenckich we Francji, kwestiach związanych z Brexitem, a także o problemie migracji.

Hannover Messe, które w tym roku odbędą się między 24 a 28 kwietnia, to jedne z największych targów przemysłowych na świecie.

W Hanowerze obok szefowej rządu obecni będą także wicepremierzy: minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki oraz minister nauki Jarosław Gowin.