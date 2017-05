Bezrobocie w Polsce spada. Beata Szydło chwali się wynikami

Fot. PAP/Radek Pietruszka

Program gospodarczy PiS przynosi oczekiwane efekty. Polacy się bogacą, firmy się rozwijają i na tym polega wolność - chwaliła się Beata Szydło na wtorkowej konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. We wtorek rząd przyjął projekty ustaw, które będą podstawą wprowadzenia programu "Mieszkanie plus".

Szydło odniosła się do rekordowo niskiej stopy bezrobocia, podanej we wtorek przez resort pracy - 7,7 proc. na koniec kwietnia, najniższej od 26 lat. To o 0,4 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,7 proc. mniej niż rok temu.

- Bezrobocie spada, ludzie mają wyższe zarobki, rodziny mają wsparcie finansowe "rodzina 500 plus". To pokazuje, że program, który konsekwentnie realizujemy, przynosi efekty. To są dobre informacje również dla przedsiębiorców, pracodawców, dla rynku pracy - oceniła premier. Zapowiedziała konsekwentne wprowadzanie kolejnych zmian.

Dodała, że to "powinna to być dobra wiadomość również dla malkontentów". - Finanse publiczne mają się świetnie, mamy jedne z najlepszych wskaźników - powiedziała szefowa rządu.

Pełne żołądki synonimem wolności?

- Na tym polega wolność - że ludzie maja pracę, mają dobre, godne wynagrodzenia, mogą decydować o swojej przyszłości, przyszłości swoich rodzin - to jest właśnie prawdziwa wolność, którą powinniśmy się wszyscy cieszyć - powiedziała. - Polska jest bezpiecznym państwem, w którym rodziny mają wsparcie, przedsiębiorcy mają wsparcie, a efekty gospodarcze są imponujące - dodała.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, rosnące wynagrodzenia i wzrost gospodarczy bardzo dobrze wpływają na fundusze ubezpieczeń społecznych, gwarantowanych świadczeń pracowniczych i pracy.

Na świadczenia na razie pieniądze są

Zauważyła, że spadek bezrobocia jest ważny dla podległych MRPiPS funduszy - ubezpieczeń społecznych, gwarantowanych świadczeń pracowniczych i pracy. - Dobra sytuacja na rynku pracy, duża liczba pracujących osób, rosnące wynagrodzenia to dobra sytuacja dla Funduszu Pracy, to dobra sytuacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - powiedziała Rafalska.

Przypomniała, że 2016 r. był najlepszy finansowo dla FUS. Również bardzo dobra jest sytuacja Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z którego wypłacane są np. wynagrodzenia dla pracowników upadających zakładów.

- Te fundusze w tej sytuacji na rynku pracy, rosnących wynagrodzeń, wzrostu gospodarczego - ich sytuacja finansowa jest bardzo dobra - powiedziała Rafalska.

Rafalska powiedziała, że kolejne spadki bezrobocia potwierdzają znakomitą sytuację na rynku pracy. - Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy spadła poniżej 1,3 mln osób. Gdy rząd obejmowała premier Beata Szydło, bezrobotnych było ponad 1,5 mln - wskazała.

Podkreśliła, że bezrobocie spada we wszystkich regionach, a szczególnie w tych województwach, gdzie ten wskaźnik był wysoki. Wskazała, że rozpoczęły się prace sezonowe m.in. w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. - Myślę, że prognozy na kolejne miesiące rzeczywiście pozwolą osiągnąć efekt bezrobocia na poziomie 7 proc., a być może nawet mniej - powiedziała minister.