Biedronka ucieka konkurencji. Kiedy otworzy 3-tysięczny sklep?

Fot. Google Maps

117 nowych sklepów powinna otworzyć Biedronka w 2017 roku - uważają analitycy Haitong Bank. Oznacza to przyspieszenie ekspansji. Za 3-4 lata sieć będzie miała już 3 tysiące sklepów. A to oznacza, że konkurencja już jej nie dogoni.



2722 - tyle dyskontów działało na koniec grudnia. "Biedronkizacja" więc postępuje, a w ostatnich miesiącach nawet przyspieszyła. Wiosną i latem przybyło 14 i 10 nowych placówek. Natomiast w trzech ostatnich miesiącach były to już 33 sklepy. A zdaniem analityków Haitong Bank, wynik i tak był gorszy niż oczekiwało Jeronimo Martins, portugalska centrala sieci. Kilka sklepów nie zdążono bowiem ukończyć przed końcem roku.

Nie wszędzie Biedronka sprzedaje tyle, ile chce. Dlatego część placówek mimo wszystko zamyka. W sumie w ubiegłym roku Biedronka otworzyła 83 sklepy. Jednocześnie kiepskie wyniki były w 28 lokalizacjach, które ostatecznie zamknięto. Bilans pokazuje więc, że sieci przybyło tylko 55 dyskontów.

W kolejnych latach ta liczba powinna jednak rosnąć. Haitong przewiduje, że w tym roku otwarć będzie 117 (przy 20 zamknięciach), a w latach 2018-19 otwieranych netto będzie już ok. 80 sklepów. Oznacza to, że w 2020 roku prawdopodobnie Biedronka będzie mieć ponad 3 tys. placówek.

Haitong twierdzi, że sieć ma już taką skalę, że konkurencja już jej raczej nie dogoni. Zdaniem analityków, duńskie Netto, posiadające 362 sklepy na koniec roku oraz niemieckie Aldi ze 118 placówkami, nie mają szans na podjęcie rywalizacji z portugalskim rywalem. Wcześniej z wyścigu wypadła polska firma - Czerwona Torebka. W połowie 2015 r. zdecydowano o likwidacji sieci.

Jak rośnie liczba sklepów Biedronka? I kw. II kw. III kw. IV kw. Zamknięcia Przyrost sklepów Liczba sklepów 2016 26 14 10 33 28 55 2,722 2015 58 25 9 10 22 80 2,667 2014 19 73 57 62 17 194 2,587 2013 22 40 66 152 12 268 2,393 2012 37 39 66 121 11 252 2,125 źródło: raporty giełdowe Jeronimo Martins

- Prawdziwym rywalem Biedronki w Polsce jest Lidl, gdyż Netto (1,3 proc. udziałów rynkowych) i Aldi (0,3 proc. udziałów rynkowych) mają cały czas zbyt małą skalę działania - twierdzą analitycy Haitong Bank cytowani przez dlahandlu.pl.

Lidl w zeszłym roku otworzył 600. placówkę. Na koniec roku miał ich już 607. Eksperci podkreślają, że cały czas na wyższą sprzedaż Lidla, przekłada się kampania reklamowa z udziałem Pascala Brodnickiego i Karola Okrasy.

Haitong szacuje, że dzięki temu wskaźnik LfL, czyli sprzedaż w sklepach istniejących już minimum rok, nadal będzie rósł na podobnym poziomie co w Biedronce. Niemcy, do których nalezy Lidl, nie zrezygnują też z nowych otwarć. Mówi się, że będzie to ok. 60-70 sklepów rocznie. To niemal tyle samo co u konkurencji.

Analitycy twierdzą, że dzięki temu udział Lidla w rynku handlowym wzrośnie w 2020 roku do 7,3 proc. Udział Biedronki ma skoczyć z 17,3 proc. do 19 proc.

Dyskontów nie przybywa już tak szybko

Jak wynika z analizy firmy Market Side liczba dyskontów nie rośnie już obecnie tak jak kiedyś. W 2016 roku dynamika wzrostu nieco przyspieszyła i wyniosła 3,1 proc., ale to i tak mało w porównaniu ze stanem sprzed kilku lat. Wtedy nowych sklepów przybywało bowiem w tempie kilkunastu procent rocznie. Oznacza to, że rynek jest już nasycony. Klienci mają sklepy w każdej większej gminie i na każdym osiedlu. A nowe atrakcyjne lokalizacje są drogie.

Aż 70 proc. dyskontów to Biedronka. Jak zauważa Market Side, to sytuacja nie spotykana na europejskich rynkach. Zazwyczaj największy gracz nie ma powyżej 50 proc. sklepów.

Przypomnijmy, że na początku stycznia właściciel dyskontów firma Jeronimo Martins pochwaliła się wynikami sprzedaży. W Polsce przekroczyła ona 42 mld zł. Dla porównania sprzedaż Lidla to ok. 13 mld zł.