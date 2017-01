Polska spółka chce dokonać śmieciowej rewolucji. W 2015 r. dostrzegł ją polski miliarder, teraz docenił świat

Fot. mat. prasowe/Bioelektra Group

Polska spółka Bioelektra 16 stycznia odbierze nagrodę na Forum Ekonomicznym w Davos. Świat uznał, że jej technologia przetwarzania odpadów jest najbardziej nowatorskim i inspirującym rozwiązaniem na świecie, jeśli chodzi o ideę gospodarki o zamkniętym obiegu. W 2015 roku wiedział to już Michał Sołowow, który zainwestował w ten projekt. Problem polega na tym, że tym rozwiązaniem bardziej interesuje się Arabia Saudyjska i Niemcy niż polscy marszałkowie województw.

Bioelektra kilka lat temu opracowała innowacyjną technologię, która może nas uwolnić od cuchnących wysypisk śmieci i drogich spalarni. Te drugie, choć preferowane w Polsce, są w gruncie rzeczy nie tylko mało efektywne, ale jeszcze wywołują protesty okolicznych mieszkańców.

To zresztą nie tylko polski problem. Dlatego właśnie technologia Bioelektry została doceniona również na świecie. Spółka właśnie została zwycięzcą międzynarodowego konkursu "Circular 2017", w którym nagradzane są firmy, które stosują innowacyjne rozwiązania i nowe technologie, by efektywnie zarządzać odpadami i ochronić zasoby naturalne na świecie. W tym roku to polska Bioelektra została uznana za najbardziej inspirującą i nowatorską firmę w tym zakresie.

Jest to niezwykle prestiżowa nagroda, która zostanie wręczona podczas Forum Ekonomicznego w Davos 16 stycznia.

Co takiego wyjątkowego robi polska spółka?

Firma otworzyła swój pierwszy zakład w Różankach w woj. warmińsko-mazurskim w 2012 roku. Przyjmuje w nim ok. 100 ton odpadów dziennie. Mimo to jest w stanie szybko się z nimi uporać i nie składuje ich dłużej niż kilka godzin, zanim wszystko zniknie, zamieniając się w surowce do ponownego wykorzystania – bezzapachowe oczywiście.

To dzięki sterylizacji odpadów, która sprawia, że śmieci nie tylko są czyste, a resztki organiczne da się oddzielić od odpadów segregowalnych. W trakcie tego procesu etykiety z butelek zostają usunięte, a z puszek zostaje usunięta farba.

Potem śmieci zostają rozdrobnione i automatycznie podzielone na siedem różnych frakcji, w tym szkło, metal czy tworzywa sztuczne. Na końcu powstaje również frakcja biodegradowalna, która również się nie marnuje. Jest ona sprzedawana jako wysokojakościowe paliwo. Nic się nie marnuje.

Bioelektra może nas uchronić przed wielomilionowymi karami

Ta opatentowana technologia RotoSterill nie jest tylko fanaberią ekoaktywistów. Jest już koniecznością i może nas uchronić przed wielomilionowymi karami ze strony Unii Europejskiej. Ta bowiem nakazuje krajom członkowskim recykling 50 proc. odpadów i to już za trzy lata i nawet 70 proc. od 2030 roku.

Tymczasem Polska dziś odzyskuje zaledwie kilkanaście procent śmieci. Również inne kraje unijne mają sporo do nadrobienia, bo przeciętnie odzyskują 35 proc. odpadów.

- 10 lat temu w Unii było to 23 proc., czyli UE przeciętnie zajęło 10 lat podniesienie tego wskaźnika o 12 proc. Gdyby Polska szła w podobnym tempie, potrzebowalibyśmy 30 lat, żeby dojść do poziomu, którego Unia oczekuje od nas w ciągu 5 lat – mówił WP Money rok temu Paweł Miller, dyrektor finansowy Bioelektra. Do dziś niewiele się zmieniło.

Rozwiązaniem jest technologia Bioelektry, która potrafi odzyskać ponad 90 proc. szkła, plastiku i metalu i to bez konieczności sortowania śmieci, przechowywania ich i emitowania dwutlenku węgla. Na dodatek technologia ta jest kilkukrotnie tańsza niż np. spalarnie śmieci.

To przekonało nawet jednego z najbogatszych Polaków. Michał Sołowow, trzeci z kolei na liście "Forbesa" we wrześniu 2015 roku przejął 25 proc. jej udziałów.

Większe szanse na karierę zagranicą niż w kraju

To przyciąga też uwagę innych krajów. Technologią Bioelektry zainteresowały się już m.in. USA, Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Turcja, a nawet Arabia Saudyjska, Argentyna, Chile i Chiny. Z częścią tych państw zostały już nawet podpisane listy intencyjne.

Jednak wciąż trudno przekonać do tego rozwiązania polskie gminy. - Do końca czerwca 2016 roku marszałkowie i sejmiki wojewódzkie będą musiał przyjąć wojewódzkie plany gospodarki odpadami – mówił rok temu Paweł Miller, dyrektor finansowy Bioelektra Group. To była szansa, żeby firma wpisała się w nie ze swoją technologią.

Okazuje się jednak, że na krajowym podwórku wciąż niewiele się dzieje.