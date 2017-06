Piwna akcyza. Polska drugim płatnikiem w Europie

Fot. Lukasz Piecyk/REPORTER

Akcyza, którą odprowadza do budżetu branża piwowarska wystarczyłoby na pokrycie kosztów programu Mieszkanie+ - wylicza Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce. Rocznie państwo zbiera od browarów Ponad 3,6 mld zł.

To w przeliczeniu 840 mln euro i drugi, po Wielkiej Brytanii (4 449 mln Euro), a przed Francją (830 mln Euro) i Niemcami (619 Euro), najwyższy wynik w Unii Europejskiej. Szacunkowo co trzecia złotówka zasilająca budżet państwa z tytułu podatku akcyzowego od alkoholu pochodzi z produkcji i sprzedaży piwa. W ciągu ostatniej dekady wpływy budżetowe z tego tytułu wzrosły o blisko jedną piątą.

– Polski rynek piwa jest mniej więcej o połowę mniejszy niż rynek niemiecki, jednak polscy piwowarzy z tytułu akcyzy odprowadzają do skarbu państwa kwotę o blisko jedną czwartą wyższą niż ich koledzy zza Odry – mówi Danuta Gut, dyrektor biura zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. - Wynika to z różnicy w wysokości obowiązujących w obu krajach stawek podatku akcyzowego na piwo. W Polsce w porównaniu nie tylko z Niemcami, ale również pozostałymi krajami regionu o silnych rynkach piwnych, jak Czechy czy Słowacja, są one wysokie - dodaje.

Polska jest w europejskiej piwnej awangardzie. Nasza roczna produkcja to nieco ponad 40 mln hl. Nasz kraj jest więc trzecim największym producentem chmielowego trunku na Starym Kontynencie oraz trzecim największym – po Niemczech i Wielkiej Brytanii – jego konsumentem. Branża jest największym pracodawcą w krajowym sektorze alkoholowym. To 200 tys. etatów oraz wpływy do skarbu państwa rzędu 10 mld zł rocznie.

Jeśli chodzi o piwo, to Polacy zdecydowanie najchętniej wybierają polską produkcję. Aż 98 proc. wypijanego przez nas piwa zostało uwarzone w naszym kraju. Statystyczny Polak wypija rocznie 96-98 litrów tego napoju.