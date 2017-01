Budżet 2017. Karczewski: prezydent podpisze ustawę budżetową

Fot. East News/Aleksandra Szmigiel/REPORTER

Jestem głęboko przekonany, że prezydent podpisze ustawę budżetową, i że zrobi to bardzo szybko - powiedział w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

- Jestem głęboko przekonany, że pan prezydent podpisze tę ustawę, i że zrobi to bardzo szybko - powiedział Karczewski wieczorem w TVP Info, pytany o to, jaką decyzję w sprawie uchwalonej w środę przez Senat ustawy budżetowej, podejmie prezydent. - Jest kwestia tego, o co zabiegała opozycja, żeby pan prezydent skierował tę ustawę do zbadania do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że tak się nie stanie - dodał.

Pytany o zapowiadany przez opozycję wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności uchwalenia ustawy budżetowej z konstytucja Karczewski odparł, że opozycja ma takie prawo. - Taka jest litera prawa i taka jest droga prawna i drogą prawną powinno się iść - podkreślił.

Marszałek Senatu był również pytany o to, dlaczego senatorowie opozycji nie zgłosili żadnych poprawek do ustawy budżetowej. "Bo nie chcieli" - oparł.

Senat bez poprawek przyjął ustawę budżetową na 2017 rok. Wyższa izba parlamentu pracowała nad dokumentem dzisiaj od godziny 15.