Ekspresowe tempo. Budżet jeszcze dziś wyląduje na biurku prezydenta?

Ustawa budżetowa będzie przekazana do Kancelarii Prezydenta w najbliższym czasie, niewykluczone, że jeszcze dziś - poinformował w czwartek PAP szef Biura Prasowego Kancelarii Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Grzegrzółka pytany, kiedy ustawa budżetowa zostanie przekazana do prezydenta powiedział w czwartek PAP, że "ustawa budżetowa będzie przekazana do Kancelarii Prezydenta w najbliższym czasie, niewykluczone, że jeszcze dziś".

"Marszałek Sejmu otworzył w środę 34. posiedzenie. Warto to podkreślić wobec nieprecyzyjnych informacji pojawiających się w tej sprawie. Nie ma zwyczaju by marszałek Sejmu otwierając obrady, mówił które jest to posiedzenie. Marszałek Marek Kuchciński użył standardowego zwrotu Otwieram posiedzenie, co w tym przypadku oznaczało rozpoczęcie kolejnego, 34 posiedzenia Sejmu" - podkreślił szef Biura Prasowego Kancelarii Sejmu.

Pytany, jak marszałek Sejmu będzie reagował na blokadę mównicy i gdzie odbędą się obrady w takim przypadku, Grzegrzółka powiedział: "Marszałek Sejmu i Kancelaria Sejmu liczą na powrót do normalnych prac w Sali Posiedzeń, w ramach politycznego porozumienia. Przeniesienie obrad do Sali Kolumnowej to ostateczność, której marszałek chce za wszelką cenę uniknąć".

Senat uchwalił budżet, co zrobi prezydent? "Podpisanie tej ustawy zrodzi wiele zagrożeń"

Senat przyjął w środę 10 stycznia ustawę budżetową. Teraz najpóźniej do 31 stycznia powinna ona zostać przedłożona prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Jednak zdaniem prof. Marka Chmaja, konstytucjonalisty, uchwalony z naruszeniem Konstytucji i regulaminu Sejmu budżet niesie wiele zagrożeń. - Biznes lubi stabilność i przewidywalność. Kto będzie chciał inwestować w kraju, w którym tak "szanuje się" prawo? Poza tym tak uchwalona ustawa może także stać się obiektem zainteresowania Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości.